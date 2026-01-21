إعلان

35 دولة يُتوقع أن تحضر حفل مجلس السلام الذي يقيمه ترامب في دافوس

كتب : محمد جعفر

03:34 م 21/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن حفل توقيع الرئيس دونالد ترامب على إنشاء مجلس السلام الذي أنشأه حديثاً سيحضره نحو 35 دولة من أصل 50 دولة دُعيت إلى فعالية يوم الخميس في دافوس.

كان من المفترض في الأصل أن يشرف المجلس على إعادة إعمار غزة، لكن الرئيس أشار منذ ذلك الحين إلى أنه "قد" يحل محل الأمم المتحدة.

أثار المجلس جدلاً واسعاً حتى قبل أن يبدأ عمله، ويعود ذلك جزئياً إلى مطالبة ترامب الأعضاء بدفع مليار دولار مقابل مقعد دائم، كما دعت الإدارة خصوماً تقليديين مثل الصين وروسيا للانضمام، مما أثار تساؤلات حول كيفية مشاركة دولة في حالة حرب مع حليف للولايات المتحدة في جهود صنع السلام.

أكدت بعض الدول، مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين، بالفعل خططها للمشاركة، لكن دولاً أخرى لم تُعلن التزامها بعد، في حين استبعدت بعض الدول الحليفة، مثل فرنسا، الانضمام إلى المجلس.

