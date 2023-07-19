جنوب أفريقيا تعلن عدم حضور بوتين قمة دول البريكس

كيب تاون- (د ب أ)

أعلن مكتب الرئاسة في جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة دول البريكس المقرر عقدها الشهر المقبل، بعد تكهنات فيما يتعلق بما إذا كانت البلاد ستحتجزه بموجب مذكرة اعتقال دولية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن رئاسة جنوب أفريقيا قالت في بيان اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية سيرجي لافروف سوف ينوب عن بوتين في القمة.

وكانت جوهانسبرج قد وجهت دعوة إلى الرئيس الروسي لحضور قمة دول بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس، على الرغم من مذكرة اعتقال دولية صادرة بحقه.

وذكر بيان لمكتب الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوسا اليوم أن القرار تم اتخاذه "بالاتفاق المشترك".

ووقعت جنوب أفريقيا على قوانين المحكمة الجنائية الدولية وتواجه ضغطا دوليا لتطبيق مذكرة الاعتقال.

وأصدرت المحكمة في لاهاي مذكرة اعتقال بحق بوتين في مارس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وقال رامافوسا أمس الثلاثاء، إن موسكو حذرت بلاده من أن اعتقال بوتين يرقى إلى "إعلان الحرب مع روسيا".

وهذا يعني أن جنوب أفريقيا لديها "مشكلات واضحة إزاء تطبيق طلب اعتقال الرئيس بوتين وتسليمه".

وترك رامافوسا مسألة ما إذا كانت جنوب أفريقيا ستعتقل بوتين بالفعل معلقة لشهور.

وكانت جنوب أفريقيا قد تعرضت بالفعل لانتقادات في عام 2015، عندما رفضت اعتقال الرئيس السوداني آنذاك عمر البشير وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.