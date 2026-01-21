ترامب: أتوقع اللقاء مع زيلينسكي اليوم

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي.

خلال كلمته في مؤتمر دافوس الاقتصادي، تطرق ترامب إلى وضع الطاقة في أوروبا، مشيرًا إلى أن ألمانيا تنتج حاليًا كهرباء أقل بنسبة 22% مقارنة بعام 2017، مؤكدًا أن هذا التراجع ليس خطأ المستشار الألماني الحالي، ومشددًا على أنه يعمل على حل المشكلة وسيقوم بعمل عظيم.

وعن فنزويلا، أكد ترامب أنها ستحقق خلال الأشهر الستة المقبلة إيرادات تفوق ما حققته خلال العشرين عامًا الماضية، موضحًا أنه بعد انتهاء الهجوم، قالت فنزويلا: “لنُبرم صفقة”، معتبرًا أن المزيد من الأطراف ينبغي أن يتبعوا هذا النهج.

وأضاف أن فنزويلا كانت دولة عظيمة قبل 20 عامًا لكنها تعاني حاليًا من مشكلات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة تساعدها.