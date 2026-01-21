كتبت- منال المصري:

قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنك خاص في مصر، إن القطاع المصرفي المصري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الأزمات، مستفيدًا من خبرات تراكمية في إدارة المخاطر والسيولة، مكنته من تجاوز الأزمات.

وأضاف عز العرب، خلال مداخلة مع قناة «"سي إن بي سي عربية" على هامش مشاركته في منتدى دافوس للاقتصاد العالمي اليوم، أن البنوك المصرية نجحت في التعامل مع أزمات متعددة، بدءًا من أحداث يناير 2011 وما تبعها، مؤكدًا أن إدارات البنوك تبني سياساتها التحوطية على أسوأ السيناريوهات المحتملة، اعتمادًا على تجارب سابقة وقدرة مؤسسية على اتخاذ القرار في أوقات الأزمات.

وأوضح أن مصر بدأت الخروج من موجة تضخم عنيفة كان لها تأثير سلبي واضح على الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن نجاح البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية خلال العامين الماضيين أسهم في إنهاء مرحلة التوسع النقدي غير المنضبط (طباعة النقود) والتي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات تجاوزت 30%

وأكد عز العرب أن هذه الأوضاع كانت قد تهدد بدخول الاقتصاد المصري في مرحلة تضخم جامح، لولا الإجراءات النقدية الصارمة التي اتخذها البنك المركزي.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم في مدن مصر ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يتراجع إلى 12.3% بنهاية ديسمبر الماضي.

ويستهدف البنك المركزي المصري خفض متوسط معدل التضخم إلى ما يتراوح بين 5% و9% خلال الربع الرابع من عام 2026، ضمن إطار سياسته الرامية إلى تحقيق استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي المستدام.