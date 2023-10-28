واشنطن تطلب وساطة بكين لتهدئة إيران بشأن الأوضاع في غزة
(مصراوي)
نقلت وكالة "أسوشتيدبرس" للأنباء اليوم عن مسؤول أمريكي لم تسمه، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الصيني شي شينج بينج، اتفقا على الاجتماع خلال قمة اقتصادية مقرر إقامتها بسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة نوفمبر المقبل.
وذكر المسؤول أن واشنطن طلبت من بكين أن تطلب من إيران الهدوء في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد المسؤول أن محادثات وزير الخارجية الصيني في واشنطن أثمرت عن نتائج إيجابية، مشيرًا إلى ثقتهم في دور الصين المهم لمنع توسع الصراع في المنطقة.
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