حزب الله العراقي يحذر واشنطن من التدخل في حرب غزة

(بي بي سي)

ذكر مصدر أمني عراقي اليوم الخميس، أن قاعدة التنف عند المثلث الحدودي العراقي السوري الأردني، استهدفت بثلاث طائرات مسيرة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ "بي بي سي" إن القوات الأمريكية الموجودة في القاعدة أسقطت طائرتين، بينما استهدفت الطائرة الثالثة القاعدة، دون معرفة حجم الخسائر حتى الآن.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أمس الأربعاء عن صدها هجوم بمسيرات على قاعدتي عين الأسد غربي العراق، وحرير في إقليم كردستان العراق. وقالت في بيان لها إن هناك إصابات طفيفة بين قوات التحالف.

وكان الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله جعفر الحسيني قد هدد في لقاء متلفز كل القواعد الأمريكية في العراق، كما هدد أمين عام الحزب بأن صواريخ الحزب ستوجه ضد قواعد أمريكا إذا تدخلت في المعركة إلى جانب إسرائيل.