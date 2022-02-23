بلينكن: من غير المنطقي عقد لقاء مع وزير الخارجية الروسي

وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إلغاء لقاءه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف المقرر له الخميس المقبل، قائلاً، إنه من غير المنطقي المضي قدمًا للقاء لافروف بعد التصعيد الروسي الأخير، مضفًا أن روسيا ترفض الدبلوماسية.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني الذي يزور واشنطن، أن ‏بوتين يقوض أكثر من 30 عامًا من الدبلوماسية التي قادتها روسيا والاتحاد الأوروبي للحفاظ على الاستقرار.

وأشار إلى أن بوتين انتهك العديد من الاتفاقيات القانونية مثل هلسنكي وباريس لا اتفاقية منسك فحسب، وأن خطة الرئيس الروسي كانت دوما اجتياح أوكرانيا وجعلها جزءا من روسيا وهذا أكبر تهديد في أوروبا منذ الحرب العالمية.

وأكد أن ‏خطاب بوتين أوضح أنه لا يرى أوكرانيا كدولة سيادية بل كشيء تابع لروسيا وهذا تجاهل مغلوط للتاريخ.