رئيس البنك التجاري الدولي يتوقع خفض أسعار الفائدة 6 و7% بحلول نهاية 2026

كتب : منال المصري

05:33 م 21/01/2026

هشام عز العرب

توقع هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB)، أن تتراجع أسعار الفائدة في مصر بنحو يتراوح بين 6% و7% بحلول نهاية عام 2026، لتصل إلى مستويات تتراوح بين 13% و14%، مدعومة بنجاح سياسات البنك المركزي المصري في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وكبح معدلات التضخم.

في 2025 خفض البنك المركزي سعر الفائدة 7.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف على 5 مرات إلى 20% للإيداع و21% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم.

وأكد، خلال مداخلة مع قناة "سي إن بي سي عربية" على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن نظرته للاقتصاد المصري خلال عام 2026 تتسم بتفاؤل كبير، مدعومة بنجاح البنك المركزي في احتواء الضغوط التضخمية، واستقرار سعر الصرف، ومعالجة أزمة ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب تحسن توافر مستلزمات الإنتاج وزيادة وفرة النقد الأجنبي.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم في مدن مصر إلى 12.3% خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023، وهو ما يعزز التوقعات باستمرار اتجاه خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي بنك CIB خفض أسعار الفائدة بنهاية 2026 البنك المركزي المصري منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

