بلينكن لنظيره الروسي: واشنطن ملتزمة بالبحث عن حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية

08:57 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
بلينكن لنظيره الروسي: واشنطن ملتزمة بالبحث عن حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية

انتوني بلينكن

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وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إنه أكد خلال محادثته الهاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف التي جرت اليوم، على التزام واشنطن بالبحث عن حل دبلوماسي للأزمة التي أثارتها موسكو.

وكتب بلينكن، عبر حسابه على موقع تويتر: "لقد أكدت من جديد دعمنا الثابت لأوكرانيا".

وكانت الخارجية الروسية، أعلنت في بيان اليوم، أن لافروف أعرب لبلينكن، عن رفض موسكو الخطاب العدواني الذي تؤججه واشنطن وأقرب حلفائها حول الأزمة الأوكرانية.

وشدد البيان الروسي، على ضرورة مواصلة العمل المشترك على أساس الاتفاق الذي تم بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن في الـ12 من فبراير، في سياق الردود التي قدمتها واشنطن والناتو ردا على مطالب روسيا للضمانات الأمنية

أنتوني بلينكن روسيا الأزمة الأوكرانية وزارة الخارجية الأمريكية

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