بلينكن لنظيره الروسي: واشنطن ملتزمة بالبحث عن حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إنه أكد خلال محادثته الهاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف التي جرت اليوم، على التزام واشنطن بالبحث عن حل دبلوماسي للأزمة التي أثارتها موسكو.

وكتب بلينكن، عبر حسابه على موقع تويتر: "لقد أكدت من جديد دعمنا الثابت لأوكرانيا".

On my call today with Russian Foreign Minister Lavrov, I reiterated our commitment to seek a diplomatic solution to the crisis Moscow precipitated. I re-emphasized our unwavering support for Ukraine.