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بريطانيا تسجل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بكورونا

11:22 م الثلاثاء 05 يناير 2021
بريطانيا تسجل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورورنا في بريطانيا

لندن - (بي بي سي)

سجلت بريطانيا أكثر من 60 ألف إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا فيما يعد أعلى حصيلة إصابات تشهدها البلاد على مدار 24 ساعة منذ بدء تفشي الوباء.

كذلك شهدت الساعات الأربع والعشرين الماضية وفاة 830 من المرضى.

وتشهد بريطانيا ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات في الفترة الأخيرة وهو ما يرجع إلى السلالة الجديدة من الفيروس الأسرع انتشارا.

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