بريطانيا تسجل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بكورونا
لندن - (بي بي سي)
سجلت بريطانيا أكثر من 60 ألف إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا فيما يعد أعلى حصيلة إصابات تشهدها البلاد على مدار 24 ساعة منذ بدء تفشي الوباء.
كذلك شهدت الساعات الأربع والعشرين الماضية وفاة 830 من المرضى.
وتشهد بريطانيا ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات في الفترة الأخيرة وهو ما يرجع إلى السلالة الجديدة من الفيروس الأسرع انتشارا.
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