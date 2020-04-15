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البنتاجون يستبعد وجود مؤامرة حول نشأة فيروس كورونا

12:25 ص الأربعاء 15 أبريل 2020
البنتاجون يستبعد وجود مؤامرة حول نشأة فيروس كورونا

البنتاجون

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن معلوماته الاستخباراتية تشير إلى أن فيروس كورونا، نشأ بظروف طبيعية على الأرجح، لافتا إلى تعذر تأكيد ذلك بشكل قاطع بعد، حسبما نقلت "روسيا اليوم" عن وكالة رويترز.

وردًا على طلب التعليق على الافتراضات التي تقول إن الفيروس صنع في مختبر صيني، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي، أمس الثلاثاء، إن "هناك شائعات ومزايدات كثيرة في مختلف وسائل الإعلام والمدونات، ولدينا معلومات استخباراتية كثيرة للنظر فيها".

وتابع: "حتى هذه اللحظة لم نتوصل إلى استنتاج، لكن الأدلة تشير إلى أنه طبيعي، وعموما لا يمكننا الجزم حتى الآن".

وتروج تقارير إعلامية منذ فبراير الماضي، تؤكد أن فيروس كورونا تم تخليقه في معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين، الأمر الذي نفاه المعهد بشدة.

ونشرت مجموعة من العلماء في مجلة "Lancet" العلمية الطبية في فبراير الماضي تقريرًا، انتقدت فيه نظريات المؤامرة ودعت لعدم نشر الشائعات وإثارة الرعب، مؤكدة أن غالبية العلماء توصلوا إلى استنتاج أن مصدر الفيروس، هو الحياة البرية.

البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية فيروس كورونا

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