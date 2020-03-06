الكرملين: بوتين يبلغ الأسد بفحوى الاتفاق مع تركيا حول إدلب

موسكو - (د ب أ):

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبلغ نظيره السوري بشار الأسد، في اتصال هاتفي، بفحوى الاتفاق بين موسكو وأنقرة حول وقف إطلاق النار في منطقة إدلب السورية، حسبما أفاد موقع " قناة روسيا اليوم".

وأفاد الكرملين، في بيان أصدره مساء اليوم بأن بوتين أطلع الأسد على "الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الروسية التركية المنعقدة ( 5 آذار/ مارس)، مشددا على أن تطبيقها سيمكن من إرساء الاستقرار في الأوضاع بمنطقة إدلب".

وأشار البيان إلى أن "الأسد أشاد بنتائج المحادثات بين الرئيسين الروسي والتركي" كما أعرب عن شكره لبوتين "على الدعم في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وعلى الجهود المبذولة الرامية إلى ضمان سيادة سورية ووحدة أراضيها".

وتوصل الرئيس الروسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، إلى حزمة قرارات لتخفيف التوتر في إدلب السورية، تشمل إعلان وقف إطلاق نار في منتصف ليل الجمعة وإنشاء ممر آمن في أراض محددة على الطريق".

كما اتفق الجانبان على تسيير دوريات روسية تركية مشتركة منذ 15 مارس 2020 على طول الطريق "M4"، من بلدة ترنبة الواقعة على بعد كيلومترين من مدينة سراقب ووصولا إلى بلدة عين الحور.