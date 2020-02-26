كوريا الجنوبية تسجل 115 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
10:53 ص الأربعاء 26 فبراير 2020
سول- (د ب ا):
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء تسجيل 115 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا المتحور الجديد.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه بذلك يبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة 1261 حالة.
وكانت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل 169 حالة إصابة بفيروس كورونا.
وسجلت كوريا الجنوبية 11 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا حتى الآن.
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
537
-
245
-
189
-
172
-
148
-
142
-
141
-
133
-
120
-
78
-
77
-
64
-
61
-
58