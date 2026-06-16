تواصل الهيئة العامة للطرق والكباري تنفيذ تطوير محور طريق الفردان - الصالحية بطول نحو 26 كم، بين محافظتي الشرقية والإسماعيلية، حيث يأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين السيولة المرورية، حيث يتم تحويله إلى طريق مكون من 3 حارات مرورية في كل اتجاه.

ويشمل المشروع تنفيذ 5 أعمال صناعية، تتضمن 4 كباري سطحية وكوبري علوي واحد، بما يساهم في تسهيل الحركة المرورية وتقليل نقاط التكدس على امتداد الطريق.

ويُعد المحور أحد أهم المحاور المرورية، كونه يمثل طريقًا دوليًا يربط موانئ البحر المتوسط مثل الإسكندرية ودمياط وشرق التفريعة بالطريق الدائري الإقليمي، بما يعزز من كفاءة حركة التجارة والنقل.

وفي 12 مارس 2025، وافق مجلس الوزراء على صرف تعويضات مالية مناسبة لسكان العقارات المتعارضة مع تنفيذ مشروع ازدواج وتطوير طريق "الفردان - الصالحية"، بما يضمن استكمال المشروع وفق الجدول الزمني المحدد وتحقيق أقصى استفادة منه في دعم البنية التحتية.