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بدائل الثانوية الأزهرية| شروط وأوراق التقدم لمعهد تمريض الأزهر بدمياط 2026

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

12:50 م 16/06/2026

الشيخ أيمن عبد الغني

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تبحث الكثير من الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026، عن بدائل النقل الثانوي في المؤسسات التابعة لجامعة الأزهر.

واعتمد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، وبلغت نسبة النجاح 71.64 %.

ومن بين الجهات التي تفتح أبوابها للطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026، المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة.

وجاءت شروط الالتحاق بالمعهد على النحو التالي:

1- الحصول على شهادة إتمام الدراسة للشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي الحالي.

2. أن تكون الطالبة مسلمة مصرية وحسنة السير والسلوك وألا يقل سنها في بداية العام الدراسي عن 14 عاما ولا يزيد عن 16.

3. الحصول على شهادة إتمام الدراسة للشهادة الإعدادية الأزهرية فقط في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

4. الحد الأدنى لمجموع التقدم للتنسيق لا يقل عن (400) درجة من المجموع الكلي للإعدادية الأزهرية.

5. يتم تقديم إقرار موقع عليه من ولي أمر الطالبة بعدم زواج الطالبة عند تقديمه أوراقها وخلال سنوات الدراسة.

6. يتضمن القبول بالأعلى في المجموع من المتقدمات من الإعدادية الأزهرية فقط مع اجتياز المقابلة الشخصية واختبار السمات والكشف الطبي.

7. ولي الأمر هو المسئول الوحيد عن تقديم أوراق الطالبة للتنسيق وتقديم الإقرارات وتقديم الأصول بعد قبولها.

8. رسوم التقديم للتنسيق 300 جنيه ولا تسترد في حالة عدم القبول، و يتم دفعها عن طريق ولى الأمر بإيصال رسمي في مقر المعهد بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد تمريض مستشفى الأزهر بدمياط
إحضار نسخة من أصول وصور المستندات التالية وأثناء دفع رسوم التنسيق في مظروف موضح عليه من الخارج اسم الطالبة والمجموع ويحتوى على المستندات التالية :

صورة استمارة النجاح صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر مكتوب عليها رقم هاتفه المحمول .

صورة شهادة ميلاد الطالبة "كمبيوتر"

أصل إيصال التوريد الرسوم التقديم للتنسيق.

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جامعة الأزهر مستشفى الأزهر بدائل الثانوية الأزهرية

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بدائل الثانوية الأزهرية| شروط وأوراق التقدم لمعهد تمريض الأزهر بدمياط 2026
الأزهر

بدائل الثانوية الأزهرية| شروط وأوراق التقدم لمعهد تمريض الأزهر بدمياط 2026

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