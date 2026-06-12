4 وزارات تتفق على تطبيق "البصمة المائية" بالمشروعات الغذائية.. ما هي؟

واصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جولاته الميدانية بمحافظات شرق الدلتا لمتابعة حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، حيث تفقد اليوم الجمعة عددًا من مواقع الري بمحافظة الإسماعيلية.

وكان في استقبال الوزير اللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، حيث شملت الجولة متابعة أعمال تطهيرات ترعة المنايف وحجز الكيلو 16 على ترعة السويس.

سويلم: دراسة تحويل مآخذ محطات مياه الشرب إلى مآخذ شاطئية

وجه الدكتور هاني سويلم بالتنسيق مع وزارة الإسكان لمراجعة مواقع مآخذ محطات مياه الشرب والعمل على تحويلها إلى مآخذ شاطئية، موضحًا أن مواقعها الحالية تؤثر على التصرفات المائية وتتسبب في تراكم الحشائش أمامها بما يؤثر على كفاءة التشغيل.

وزير الري يتابع أعمال تطهير ترعة المنايف

تفقد الوزير أعمال تطهيرات ترعة المنايف عند موقع الكيلو 22.70، ووجه بمراجعة موقف أعمال التطهير الجارية بالترعة خلال 15 يومًا من تاريخه، للتأكد من معدلات التنفيذ وتحقيق المستهدف من الأعمال.

سويلم: لأول مرة قياس التصرفات على الترع لحظيًا على مدار الساعة

تابع وزير الري، خلال تفقده موقع حجز الكيلو 16 على ترعة السويس، تجربة استخدام جهاز قياس سرعة المياه وحساب التصرفات المائية بشكل لحظي وعلى مدار الساعة.

وأكد أن هذه التجربة تُنفذ لأول مرة على الترع في مصر، في إطار تطوير منظومة إدارة المياه ورفع كفاءة تشغيلها.



وزير الري: مواصلة تقييم التجربة وإعداد تقرير نهائي

وجه الدكتور هاني سويلم بمواصلة تقييم نتائج التجربة حتى موعد انتهائها في الأول من يوليو 2026، مع إعداد تقرير نهائي يتضمن نتائج التطبيق وإمكانات التوسع في تنفيذها بمواقع أخرى على مستوى الجمهورية.

تطوير منظومة المياه ضمن محاور الجيل الثاني 2.0

أوضح الوزير أن تجربة قياس التصرفات المائية لحظيًا تأتي ضمن جهود تطوير منظومة المياه في إطار محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والتي تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وتحسين آليات المتابعة واتخاذ القرار اعتمادًا على البيانات الفورية.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة المستمرة للمنشآت المائية وأعمال التطهير والصيانة بمحافظات الجمهورية، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة خلال موسم أقصى الاحتياجات وتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية.