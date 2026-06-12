أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقوع حادث اصطدام بين قطار وسيارة ملاكي في المسافة الواقعة بين محطتي الجناين والشلوفة بمحافظة السويس، ما أسفر عن وفاة مستقلي السيارة وامتداد النيران إلى جرار القطار، دون تأثير على انتظام حركة التشغيل بالخط.

السكة الحديد: السيارة عبرت من مكان غير معد للعبور

قالت الهيئة، في بيان رسمي، إنه أثناء مسير القطار رقم 3994 / 108 (السويس – الإسماعيلية) في تمام الساعة الثانية ظهرًا، فوجئ قائد القطار بسيارة ملاكي تعبر شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بصورة مفاجئة، بالتزامن مع مرور القطار.

وأضافت أن ذلك أدى إلى اصطدام القطار بالسيارة واشتعال النيران بها، قبل أن تمتد إلى جرار القطار.

السكة الحديد: فصل الجرار وإخماد الحريق فورًا

أوضحت الهيئة أنه تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف، حيث جرى فصل الجرار عن باقي عربات القطار، وإخماد الحريق وتبريد الجرار، فضلًا عن رفع السيارة بعيدًا عن شريط السكة الحديد.

وأكدت الهيئة أن الحادث لم يؤثر على انتظام حركة تشغيل القطارات على الخط.

السكة الحديد: نقل المتوفين إلى مستشفى السويس العام

أشارت الهيئة إلى أنه تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل جثامين المتوفين من مستقلي السيارة الملاكي إلى مستشفى السويس العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

السكة الحديد: رغم حملات التوعية ما زالت بعض السلوكيات السلبية مستمرة

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن وزارة النقل والهيئة تنفذان بشكل مستمر حملات توعية ومناشدات عبر مختلف وسائل الإعلام للتحذير من مخاطر السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض مستخدمي السكك الحديدية.

وأضافت أن هذه التصرفات تتسبب في إزهاق الأرواح وتعريض حياة المواطنين للخطر، رغم التحذيرات المتكررة.

السكة الحديد: العبور يكون من المزلقانات المخصصة فقط

شددت الهيئة على ضرورة عدم عبور شريط السكة الحديد إلا من خلال المزلقانات والأماكن المخصصة لذلك، حفاظًا على الأرواح والممتلكات وتجنبًا لوقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة.

السكة الحديد تنعى ضحايا الحادث

تقدما الهيئة، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر المتوفين، داعية الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.