أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع سوق الحبيل الحضاري للخضر والفاكهة بمركز البياضية بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتكلفة إجمالية تبلغ 120 مليون جنيه، منها نحو 90 مليون جنيه من موازنة الوزارة و30 مليون جنيه بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

سوق الجملة الجديد بالأقصر يدعم تجارة الخضار والفاكهة ويوفر فرص عمل



وأكدت الوزيرة، في بيان، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة أسواق الجملة بمحافظة الأقصر، لما سيسهم به في تنظيم حركة تجارة الخضار والفاكهة، وتحسين بيئة العمل للتجار، وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين، إلى جانب تقليل الفاقد من المنتجات الزراعية وتعزيز الرقابة على تداول السلع الغذائية، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلتي التنفيذ والتشغيل.

وأوضحت أن الأعمال التنفيذية تسير وفق الجداول الزمنية المقررة، مع توجيهات بالمتابعة الميدانية المستمرة لضمان الانتهاء من المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، مشيرة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى ودخولها الخدمة بنهاية عام 2026.

60 وحدة تجارية ومنظومة متكاملة للتخزين والتعبئة بالسوق الجديد



وبحسب تقرير قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، تستهدف المرحلة الأولى نقل 36 تاجرًا من السوق الحالي إلى السوق الجديد، الذي يضم 10 عنابر حديثة بإجمالي 60 وحدة تجارية، إلى جانب مناطق مخصصة لعرض المحاصيل الزراعية وميزان قباني لخدمة حركة التداول.

كما يتضمن المشروع إنشاء مبنى متكامل للفرز والاستلام، وثلاجات للحفظ المبرد، ومراكز للفرز والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى منظومة لإدارة المخلفات وإعادة تدوير النفايات، بما يدعم الاستدامة البيئية والاقتصادية. ويشمل أيضاً مقراً إدارياً متكاملاً يضم قاعات اجتماعات ومكاتب إدارية وفروعاً للبنوك والخدمات المساندة لخدمة التجار والمتعاملين مع السوق.