إعلان

بدء تنفيذ سوق الحبيل الحضاري بالأقصر بتكلفة 120 مليون جنيه

كتب : محمد نصار

11:34 ص 16/06/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    بدء تنفيذ سوق الحبيل الحضاري بالأقصر بتكلفة 120 مليون جنيه (1)
  • عرض 4 صورة
    بدء تنفيذ سوق الحبيل الحضاري بالأقصر بتكلفة 120 مليون جنيه (3)
  • عرض 4 صورة
    بدء تنفيذ سوق الحبيل الحضاري بالأقصر بتكلفة 120 مليون جنيه (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع سوق الحبيل الحضاري للخضر والفاكهة بمركز البياضية بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتكلفة إجمالية تبلغ 120 مليون جنيه، منها نحو 90 مليون جنيه من موازنة الوزارة و30 مليون جنيه بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

سوق الجملة الجديد بالأقصر يدعم تجارة الخضار والفاكهة ويوفر فرص عمل


وأكدت الوزيرة، في بيان، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة أسواق الجملة بمحافظة الأقصر، لما سيسهم به في تنظيم حركة تجارة الخضار والفاكهة، وتحسين بيئة العمل للتجار، وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين، إلى جانب تقليل الفاقد من المنتجات الزراعية وتعزيز الرقابة على تداول السلع الغذائية، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلتي التنفيذ والتشغيل.

وأوضحت أن الأعمال التنفيذية تسير وفق الجداول الزمنية المقررة، مع توجيهات بالمتابعة الميدانية المستمرة لضمان الانتهاء من المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، مشيرة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى ودخولها الخدمة بنهاية عام 2026.

60 وحدة تجارية ومنظومة متكاملة للتخزين والتعبئة بالسوق الجديد


وبحسب تقرير قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، تستهدف المرحلة الأولى نقل 36 تاجرًا من السوق الحالي إلى السوق الجديد، الذي يضم 10 عنابر حديثة بإجمالي 60 وحدة تجارية، إلى جانب مناطق مخصصة لعرض المحاصيل الزراعية وميزان قباني لخدمة حركة التداول.

كما يتضمن المشروع إنشاء مبنى متكامل للفرز والاستلام، وثلاجات للحفظ المبرد، ومراكز للفرز والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى منظومة لإدارة المخلفات وإعادة تدوير النفايات، بما يدعم الاستدامة البيئية والاقتصادية. ويشمل أيضاً مقراً إدارياً متكاملاً يضم قاعات اجتماعات ومكاتب إدارية وفروعاً للبنوك والخدمات المساندة لخدمة التجار والمتعاملين مع السوق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التنمية المحلية والبيئة الأقصر سوق الحبيل

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

صرخة وسط النار.. كيف قادت كلمات مديحة الأخيرة زوجها إلى الإعدام؟
حوادث وقضايا

صرخة وسط النار.. كيف قادت كلمات مديحة الأخيرة زوجها إلى الإعدام؟
إطلاق مبادرة "اسأل وزارة العمل" للرد على الاستفسارات عبر واتساب
أخبار مصر

إطلاق مبادرة "اسأل وزارة العمل" للرد على الاستفسارات عبر واتساب
إطلاق أول تطبيق للضرائب العقارية في مصر.. كيف تستفيد؟
اقتصاد

إطلاق أول تطبيق للضرائب العقارية في مصر.. كيف تستفيد؟
تصرف مفاجئ لحسام حسن.. ماذا حدث في معسكر المنتخب بعد التعادل مع بلجيكا؟
كأس العالم 2026

تصرف مفاجئ لحسام حسن.. ماذا حدث في معسكر المنتخب بعد التعادل مع بلجيكا؟
"صحة النواب": توصية برلمانية بمراجعة أسعار تذاكر الكشف بالمستشفيات
أخبار مصر

"صحة النواب": توصية برلمانية بمراجعة أسعار تذاكر الكشف بالمستشفيات

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

إيران

إيران

2 2

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مصدر بـ"الكهرباء" يحسم الجدل حول مصير نظام الشريحة الموحدة للعدادات الكودية
توصية برلمانية بمراجعة أسعار تذاكر الكشف بالمستشفيات
إطلاق أول تطبيق للضرائب العقارية في مصر.. كيف تستفيد؟
أجواء حارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة