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25 صورة.. المونوريل ينقل آلاف المشجعين لمشاهدة كأس العالم

كتب : محمد نصار

01:20 م 16/06/2026
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    المونوريل ينقل آلاف المشجعين لمشاهدة كأس العالم (18)
  • عرض 25 صورة
    المونوريل ينقل آلاف المشجعين لمشاهدة كأس العالم (25)
  • عرض 25 صورة
    المونوريل ينقل آلاف المشجعين لمشاهدة كأس العالم (24)
  • عرض 25 صورة
    المونوريل ينقل آلاف المشجعين لمشاهدة كأس العالم (23)
  • عرض 25 صورة
    المونوريل ينقل آلاف المشجعين لمشاهدة كأس العالم (22)
  • عرض 25 صورة
    المونوريل ينقل آلاف المشجعين لمشاهدة كأس العالم (21)
  • عرض 25 صورة
    المونوريل ينقل آلاف المشجعين لمشاهدة كأس العالم (20)
  • عرض 25 صورة
    المونوريل ينقل آلاف المشجعين لمشاهدة كأس العالم (19)
  • عرض 25 صورة
    المونوريل ينقل آلاف المشجعين لمشاهدة كأس العالم (15)
  • عرض 25 صورة
    المونوريل ينقل آلاف المشجعين لمشاهدة كأس العالم (17)
  • عرض 25 صورة
    المونوريل ينقل آلاف المشجعين لمشاهدة كأس العالم (14)
  • عرض 25 صورة
    المونوريل ينقل آلاف المشجعين لمشاهدة كأس العالم (16)
  • عرض 25 صورة
    المونوريل ينقل آلاف المشجعين لمشاهدة كأس العالم (7)
  • عرض 25 صورة
    المونوريل ينقل آلاف المشجعين لمشاهدة كأس العالم (13)
  • عرض 25 صورة
    المونوريل ينقل آلاف المشجعين لمشاهدة كأس العالم (12)
  • عرض 25 صورة
    المونوريل ينقل آلاف المشجعين لمشاهدة كأس العالم (11)
  • عرض 25 صورة
    المونوريل ينقل آلاف المشجعين لمشاهدة كأس العالم (10)
  • عرض 25 صورة
    المونوريل ينقل آلاف المشجعين لمشاهدة كأس العالم (9)
  • عرض 25 صورة
    المونوريل ينقل آلاف المشجعين لمشاهدة كأس العالم (8)
  • عرض 25 صورة
    المونوريل ينقل آلاف المشجعين لمشاهدة كأس العالم (1)
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    المونوريل ينقل آلاف المشجعين لمشاهدة كأس العالم (6)
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    المونوريل ينقل آلاف المشجعين لمشاهدة كأس العالم (5)
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    المونوريل ينقل آلاف المشجعين لمشاهدة كأس العالم (4)
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    المونوريل ينقل آلاف المشجعين لمشاهدة كأس العالم (3)

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شهد مونوريل شرق النيل إقبالًا كثيفًا وغير مسبوق من المواطنين خلال توجههم إلى منطقة النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، لحضور الفعاليات الجماهيرية الكبرى ومتابعة مباراة مصر وبلجيكا ضمن فعاليات كأس العالم.

وشهدت محطات المونوريل توافد آلاف المواطنين من مختلف المناطق، في مشهد احتفالي اتسم بالازدحام المنظم، حيث حمل المشجعون الأعلام المصرية ورددوا الأغاني الوطنية.

وأكد عدد من المواطنين، وفق بيان وزارة النقل، أن تجربة استقلال مونوريل شرق النيل باتت خيارًا مفضلًا لديهم خلال الفعاليات الكبرى، لما يوفره من سهولة في الحركة وانسيابية في الوصول إلى قلب العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن كونه وسيلة تعكس تطور منظومة النقل الذكي في مصر.

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النهر الأخضر منتخب مصر العاصمة الجديدة كأس العالم المونوريل

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