قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الطريق الدولي الساحلي، الممتد من بورسعيد حتى السلوم، يبلغ طوله نحو 800 كيلومتر، مشيرًا إلى أنه شهد أعمال تطوير واسعة خلال السنوات الماضية، خاصة في القطاعات الممتدة من الإسكندرية إلى مطروح، ومن مطروح إلى السلوم.

"رئيس الوزراء: شكاوى من الكثافات المرورية بين بورسعيد والإسكندرية"

أوضح خلال مؤتمر صحفي، أن المسافة الواقعة بين بورسعيد والإسكندرية تشهد كثافات مرورية مرتفعة نتيجة حجم الحركة الكبير، خاصة سيارات النقل الثقيل، ما استدعى دراسة حلول توسعية تستوعب الزيادة المستمرة في الحركة على هذا المحور الحيوي.

"مدبولي: مضاعفة السعة إلى 6 حارات بكل اتجاه"

أضاف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة استعرضت خطة لمضاعفة سعة الطريق بين بورسعيد والإسكندرية، بحيث يضم 6 حارات مرورية في كل اتجاه، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية ورفع كفاءة الطريق.

"رئيس الوزراء: مسار خرساني لتحمل حركة النقل الثقيل"

أكد أن المشروع يتضمن تنفيذ جزء خرساني مخصص لسيارات النقل الثقيل، لضمان قدرة الطريق على تحمل الأوزان الكبيرة والحفاظ على كفاءته التشغيلية لفترات طويلة، مشيرًا إلى متابعة وزارة النقل والجهات المعنية لمراحل التنفيذ.