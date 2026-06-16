إعلان

وزير الزراعة يناقش مع ممثلي الفلاحين آليات توزيع الأسمدة

كتب : محمد عبدالناصر

01:51 م 16/06/2026

علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعًا، ضم ممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية، على مستوى الجمهورية، حيث ناقش الآليات التنفيذية الخاصة بتوزيع الأسمدة وضمان تدفق مستلزمات الإنتاج، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة القطاع الزراعي وتلبية تطلعات الفلاحين.

وزير الزراعة يناقش آليات توزيع الأسمدة وضمان تدفق مستلزمات الإنتاج

واستعرض الوزير مع المجتمعين الآليات والضوابط التي من شأنها إحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين دون أي تجاوزات، مع التأكيد على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج بالكميات المناسبة وتحقيق العدالة المطلقة في التوزيع بين مختلف المحافظات.

وشدد الوزير على أهمية التنسيق المباشر والمستمر مع الشركات المنتجة للأسمدة، لضمان توريد الحصص المقررة والكميات اللازمة في التوقيتات المناسبة التي تتوافق مع المواسم الزراعية، بما يمنع أي اختناقات في السوق، فضلا عن ضرورة توفير الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية بأسعار عادلة، ومناسبة للحد من تلاعب السوق السوداء وتخفيف العبء عن كاهل المزارعين.

الاجتماع يناقش آليات توفير المخصبات الزراعية الحيوية

وناقش اللقاء آليات توفير البدائل والمخصبات الزراعية الحيوية ومستلزمات الإنتاج الحديثة، والتي تساهم بشكل مباشر في ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية التقليدية، بما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتحقيق إنتاجية عالية للفدان تضاهي المعايير العالمية، مع الحفاظ على سلامة البيئة وصيانة خصوبة التربة الزراعية كحق للأجيال القادمة.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول تعميق الدور التنموي للجمعيات الزراعية، وعدم اقتصارها على الدور الخدمي التقليدي، من خلال إقامة مشروعات تعاونية إنتاجية تخدم المزارعين بشكل مباشر.

بالإضافة الى مساهمة الجمعيات ضمن مبادرة "القرية المنتجة"، والتي تستهدف استغلال الميزة النسبية والإنتاجية التي تتمتع بها كل قرية مصرية، بما يضمن خلق فرص عمل حقيقية ومتنوعة للشباب في الريف، ويساهم بفعالية في تحسين الدخول ورفع مستوى معيشة الأسر الريفية.

وفي سياق متصل، حرص وزير الزراعة خلال الاجتماع على الاستماع بإنصات لجميع المزارعين وممثلي الفلاحين الحاضرين، حيث طرحوا عددا من التحديات والمشكلات التي تواجههم؛ حيث وجه الوزير الأجهزة التنفيذية بالوزارة بوضع حلول عاجلة وجذرية لهذه العقبات، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح دائما للمزارعين، وأن هذه اللقاءات ستعقد بشكل دوري ومستمر لضمان المتابعة اللحظية لملفات القطاع الزراعي.

من جانبهم، أشاد الحاضرون من قيادات التعاونيات وممثلي الفلاحين بهذا النهج التواصلي الفعال من قبل الوزير، مثمنين حرصه على النزول إلى أرض الواقع والاستماع المباشر لنبض الفلاح المصري، الأمر الذي يعكس رغبة حقيقية وجادة في تطوير القطاع وتذليل كافة التحديات أمام المنتجين.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتورة رحاب عبد الله رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، ورؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية العامة للائتمان والأراضي المستصلحة والإصلاح الزراعي، إلى جانب بعض من المزارعين الممثلين لمختلف محافظات مصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توزيع الأسمدة الأمن الغذائي وزير الزراعة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

شيري تيجو 9 الهجينة أغلى سيارة للعلامة الصينية في مصر.. تعرف على سعرها
أخبار السيارات

شيري تيجو 9 الهجينة أغلى سيارة للعلامة الصينية في مصر.. تعرف على سعرها
الإحصاء: مصر سابع أكبر دولة عالميًا في استقبال تحويلات العاملين بالخارج
اقتصاد

الإحصاء: مصر سابع أكبر دولة عالميًا في استقبال تحويلات العاملين بالخارج
"لو اتجوزتي هقتلك".. القصة الكاملة لجريمة شارع السينما في المنوفية
أخبار المحافظات

"لو اتجوزتي هقتلك".. القصة الكاملة لجريمة شارع السينما في المنوفية
أول ضحايا حسام حسن في مواجهة نيوزلندا.. تفاصيل
رياضة محلية

أول ضحايا حسام حسن في مواجهة نيوزلندا.. تفاصيل
بدائل الثانوية الأزهرية| شروط وأوراق التقدم لمعهد تمريض الأزهر بدمياط 2026
الأزهر

بدائل الثانوية الأزهرية| شروط وأوراق التقدم لمعهد تمريض الأزهر بدمياط 2026

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

إيران

إيران

2 2

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

14 يوليو.. أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ في اتهامه باستعراض القوة والبلطجة
وقف الحرب لم يشعل الذهب.. لماذا اكتفى المعدن الأصفر بمكاسب محدودة؟
تصرف مفاجئ لحسام حسن.. ماذا حدث في معسكر المنتخب بعد التعادل مع بلجيكا؟
مصدر بـ"الكهرباء" يحسم الجدل حول مصير نظام الشريحة الموحدة للعدادات الكودية
توصية برلمانية بمراجعة أسعار تذاكر الكشف بالمستشفيات
إطلاق أول تطبيق للضرائب العقارية في مصر.. كيف تستفيد؟
أجواء حارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة