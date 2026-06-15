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الرئاسة تنشر فيديو وصول الرئيس السيسي إلى فرنسا للمشاركة في قمة السبع الكبرى

كتب : أحمد العش

11:19 م 15/06/2026
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    وصول الرئيس السيسي إلى فرنسا للمشاركة في قمة السبع

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نشر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، مقطع فيديو يوثق لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الجمهورية الفرنسية، للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7) المنعقدة بمدينة إيفيان الفرنسية.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أعلن في وقت سابق، وصول الرئيس السيسي بسلامة الله إلى فرنسا، للمشاركة في القمة التي تشهد حضور عدد من قادة الدول وكبار المسؤولين لمناقشة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح السفير محمد الشناوي، أن الرئيس السيسي كان في استقباله لدى وصوله إلى الأراضي الفرنسية السفير الدكتور طارق دحروج، سفير جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الفرنسية، إلى جانب أعضاء السفارة المصرية في باريس.

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عبدالفتاح السيسي قمة السبع مصر وفرنسا

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