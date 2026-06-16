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وظائف وزارة النقل يونيو 2026.. بعضها ينتهي التقديم عليها اليوم

كتب : محمد نصار

01:43 م 16/06/2026 تعديل في 01:54 م

وظائف

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طرحت وزارة النقل مجموعة من الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة بعدد من قطاعاتها المختلفة، عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في إطار دعم الكفاءات وتطوير منظومة العمل داخل الوزارة.

وظائف وزارة النقل يونيو 2026

تتضمن الوظائف المعلن عنها عددًا من المناصب التي ينتهي التقديم عليها اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026، وتشمل:

1- رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتطوير.

2- رئيس قطاع الرقابة الفنية وتنظيم سلامة النقل.

3- رئيس قطاع المشروعات.

4- رئيس الإدارة المركزية لتنظيم سلامة مرافق النقل.

5- رئيس الإدارة المركزية للرقابة الفنية.

6- رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.

7- رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار.

8- مدير إدارة الرقابة على نقل الركاب والبضائع.

9- مدير إدارة الرقابة على الطرق.

10- مدير إدارة الرقابة على المترو.

11- مدير إدارة الرقابة على السكك الحديدية.

12- مدير إدارة الورش والصيانة.

وفي المقابل، يستمر التقديم حتى 23 يونيو 2026 على عدد من الوظائف الأخرى، وهي:

1- رئيس الإدارة المركزية لشؤون النقل البحري.

2- مدير عام الإدارة العامة للحركة.

3- مدير عام الإدارة العامة لمتابعة مشروعات الموانئ.

4- مدير إدارة مكتب رئيس القطاع.

5- مدير إدارة حركة البضائع للموانئ الجافة والبرية.

6- مدير إدارة شؤون البيئة البحرية.

7- مدير إدارة مكتب تحليل الحوادث البحرية.

ودعت وزارة النقل الراغبين في التقدم إلى الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة والتقديم إلكترونيًا من خلال بوابة الوظائف الحكومية، من هنا، قبل انتهاء المواعيد المحددة.

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وظائف النقل بوابة الوظائف الحكومية وظائف وزارة النقل التنظيم والإدارة

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