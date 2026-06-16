تعد السيارة شيري تيجو 9 الهجينة التي تعمل بنظام المدى الممتد PHEV المتطور، واحدة من سيارات العلامة الصينية التي انضمت إلى السوق المصري لأول مرة خلال عام 2025، ويقدمها الوكيل المحلي بفئة تجهيزات واحدة.

محرك شيري تيجو 9 PHEV الجديدة

تتوفر شيري تيجو 9 بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر مدعوم ببطارية ليثيوم تبلغ سعتها 19.43 كيلوواط ساعة. وتنتج المنظومة الهجينة قدرة تصل إلى 210 كيلوواط، أي ما يعادل 282 حصانًا، بعزم دوران يبلغ 440 نيوتن متر.

تستطيع سيارة شيري أن تقطع مسافة تصل إلى 1300 كم قبل الحاجة للتزود بالوقود، وذلك بفضل محركها الهجين القابل للشحن الخارجي (PHEV)، وسعة خزان الوقود 70 لترًا.

وتدعم السيارة خاصية الشحن السريع من 30% إلى 80% خلال 33 دقيقة، بينما يستغرق الشحن الكامل عبر التيار المتردد نحو ثماني ساعات ونصف.

أبعاد ومقاسات شيري تيجو 9

شيري تيجو 9 تتوفر بالنسخة سباعية المقاعد ويبلغ طولها 4810 مم، وعرضها 1925 مم، وارتفاعها 1741 مم، في حين تمتد قاعدة العجلات إلى 2800 مم. وتتراوح سعة صندوق الأمتعة ما بين 143 و448 لترًا وفق معيار VDA.

منظومة أمان شيري تيجو 9

تأتي تيجو 9 بمجموعة من تجهيزات الأمان تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، ونظام منع انغلاق الفرامل، وتوزيع قوة الفرامل، وبرنامج الثبات الإلكتروني. تم تزويدها بأنظمة خاصة للثبات على المنحدرات والمرتفعات.

كما تتوفر تيجو 9 بفرامل يد إلكترونية بوظيفة التثبيت، ومراقبة ضغط الإطارات، وكاميرات محيطية، ومرايا داخلية بتقنية التعتيم الذاتي، وأنظمة للإنذار من التصادم الأمامي، ومساعدة الطوارئ، ومتابعة المسار، والمراقبة الخلفية، والتحكم التلقائي في الإضاءة.

تجهيزات شيري تيجو 9

جاءت تيجو 9 بجنوط قياس 20 بوصة، ومرايا كهربائية الطي ومدفأة، ومقابض أبواب مدمجة، ومصابيح أمامية وخلفية من نوع LED، إلى جانب إضاءة نهارية وفتحة سقف بانورامية.

أسعار شيري تيجو 9 PHEV في مصر

تتوفر أسعار شيري تيجو 9 PHEV موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة Luxury سبع مقاعد بسعر 2,100,000 جنيه.

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