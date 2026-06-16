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تركيب 2.3 مليون عداد كودي.. و"الكهرباء" تواصل استقبال طلبات التحويل

كتب : محمد صلاح

01:57 م 16/06/2026

كارت الكهرباء مسبق الدفع

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أفاد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن شركات توزيع الكهرباء التسع انتهت حتى الآن من تركيب 2.3 مليون عداد كودي، ضمن خطة الدولة لمواجهة سرقات التيار، وتقنين أوضاع المخالفين، وضمان محاسبة المشتركين على الاستهلاك الفعلي.

2.6 مليون طلب عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

وقال المصدر، في تصريح اختص به "مصراوي"، أن عدد الطلبات التي تم تقديمها عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، خلال فترات فتح باب التقديم، تجاوز 2.6 مليون طلب، فيما تواصل شركات التوزيع استكمال إجراءات الفحص والمعاينات وتركيب العدادات للحالات المستوفية للشروط.

وأوضح أن العدادات الكودية تمثل أحد أهم أدوات وزارة الكهرباء للحد من الفقد التجاري الناتج عن التوصيلات غير القانونية، حيث أسهمت في إدخال ملايين المشتركين غير المقيدين سابقًا إلى المنظومة الرسمية للكهرباء، بما يضمن دقة المحاسبة وتحسين معدلات التحصيل.

وأضاف أن شركات التوزيع تكثف خلال الفترة الحالية أعمال المراجعة والتدقيق للبيانات الخاصة بالعدادات الكودية، بالتزامن مع خطة تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية للحالات التي تنجح في استكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر.

العداد الكودي مرتبط بالوحدة وليس باسم مالك العقار

وأشار إلى أن العداد الكودي يعتمد على رقم كودي مرتبط بالوحدة وليس باسم مالك العقار، ولا يعد سندًا للملكية أو إثباتًا للوضع القانوني للمبنى، وإنما يقتصر دوره على تنظيم الحصول على التغذية الكهربائية ومحاسبة المشترك على استهلاكه الفعلي.

وأكد أن التوسع في تركيب العدادات الكودية انعكس إيجابيًا على خفض نسب سرقات التيار وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، موضحًا أن الوزارة تستهدف الانتهاء من أكبر عدد ممكن من الطلبات المتبقية خلال الفترة المقبلة، خاصة في المناطق التي شهدت إقبالًا كبيرًا على التقديم خلال السنوات الماضية

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