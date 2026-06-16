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حكاية حامل في الشهر التاسع أنهت حياتها قفزًا من الطابق الخامس بالسلام

كتب : صابر المحلاوي

01:48 م 16/06/2026 تعديل في 01:59 م

جثة

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أظلمت الدنيا في وجه سيدة حامل في شهرها التاسع، تبلغ من العمر 24 عامًا، داخل شقتها بمنطقة السلام بمحافظة القاهرة، بعد خلافات زوجية متكررة مع زوجها بسبب رغبتها في زيارة أسرتها، حيث تطور الخلاف حتى بلغ ذروته داخل مسكن الزوجية.

وبحسب التحريات الأولية، نشبت مشادة كلامية حادة بين الزوجين داخل الشقة، وتطورت سريعًا إلى خلاف تصاعدت حدته، قبل أن تتجه الزوجة إلى شرفة الشقة بالطابق الخامس، ثم ألقت بنفسها، ليسقط جسدها على الأرض جثة هامدة وسط حالة ذهول بين الأهالي.

وفاة حامل في شهرها التاسع بالسلام

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بسقوط سيدة من علو داخل نطاق قسم شرطة السلام أول، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين أن الضحية في العقد الثاني من عمرها، وحامل في الشهر التاسع، وقد فارقت الحياة متأثرة بإصابات بالغة.

وأشارت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى وجود خلافات أسرية متكررة بين الزوجين، وأن مشادة حادة وقعت بينهما قبل الحادث بلحظات.

وقالت أسرة المتوفاة في أقوالها إن خلافًا نشب بين الزوجين قبل الواقعة مباشرة، متهمة الزوج بالتسبب في الحادث، مشيرة إلى أن مشادة كلامية تطورت داخل مسكن الزوجية قبل سقوط الزوجة من الطابق العلوي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج، وبمواجهته جرى الاستماع إلى أقواله، فيما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال والد المتوفاة، الذي أيد وجود خلافات سابقة بين الطرفين.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان السبب للوفاة، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول ملابسات الواقعة، مع حبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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