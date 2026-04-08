المنامة (أ ش أ)

أعلنت شركة مطار البحرين، بدء الاستئناف التدريجي للرحلات الجوية؛ ترامنًا مع إعادة فتح المجال الجوي لمملكة البحرين.

وذكرت الشركة، الجهة المسئولة عن تشغيل وإدارة مطار البحرين الدولي، في بيان اليوم الأربعاء، أن التنسيق مستمر مع مختلف الشركاء؛ لضمان عودة العمليات التشغيلية بكفاءة وانسيابية؛ بما يحفظ سلامة وأمن المسافرين.

ودعت شركة مطار البحرين، جميع المسافرين إلى ضرورة التواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة برحلاتهم.