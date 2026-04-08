مطار البحرين الدولي يبدأ الاستئناف التدريجي للرحلات الجوية

كتب : مصراوي

10:37 م 08/04/2026

مطار البحرين

المنامة (أ ش أ)

أعلنت شركة مطار البحرين، بدء الاستئناف التدريجي للرحلات الجوية؛ ترامنًا مع إعادة فتح المجال الجوي لمملكة البحرين.

وذكرت الشركة، الجهة المسئولة عن تشغيل وإدارة مطار البحرين الدولي، في بيان اليوم الأربعاء، أن التنسيق مستمر مع مختلف الشركاء؛ لضمان عودة العمليات التشغيلية بكفاءة وانسيابية؛ بما يحفظ سلامة وأمن المسافرين.

ودعت شركة مطار البحرين، جميع المسافرين إلى ضرورة التواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة برحلاتهم.

مطار البحرين حرب إيران الشرق الأوسط

الأزهر يدين بأشد العبارات جرائم الكيان المحتل الوحشية في لبنان

"كنا نعتقد أن الهدنة تشملنا".. لبنانيون يروون كابوس غارات الـ10 دقائق
الإمارات تدين بشدة الهجوم على قنصلية إسرائيل في اسطنبول
مواجهة مُرة وصدمة وبكاء في صمت.. ماذا حدث في جلسة إعدام "غرام" بالجيزة؟
فيديو صادم.. سقوط لعبة ملاهي في الهند وهذا ما حدث للركاب

