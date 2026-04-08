كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أبرز جهود وأنشطة مركز معلومات تغير المناخ التابع لمركز البحوث الزراعية خلال شهر مارس الماضي، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

مرحلة انتقالية حرجة في نهاية الموسم الشتوي

وواصل المركز جهوده خلال شهر مارس، والذي يمثل مرحلة انتقالية حرجة في نهاية الموسم الشتوي، من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من الأنشطة الداعمة للمزارعين ومتخذي القرار، بما يسهم في تعزيز استدامة الإنتاج الزراعي في ظل التغيرات المناخية.

وأشار الدكتور محمد فهيم إلى أن مارس، قد شهد نشاطا مكثفا لدعم زراعات القمح والفول البلدي وبنجر السكر والبطاطس، حيث ركزت جهود المركز على التعامل مع التغيرات المناخية الانتقالية، التي تتسم بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وتقلبات جوية تؤثر على مراحل الامتلاء والنضج.

18 نشرة مناخية زراعية تضمنت 72 توصية فنية

وأوضح أن المركز قد أصدر 18 نشرة مناخية زراعية تضمنت 72 توصية فنية، ركزت على تحسين إدارة الري خلال مرحلة امتلاء الحبوب في القمح، وضبط مواعيد التسميد، والحد من تأثير الإجهاد الحراري المفاجئ، إلى جانب تقديم إرشادات للتعامل مع الفروق الحرارية بين الليل والنهار وتأثيرها على جودة وإنتاجية المحاصيل.



موجات برد ورياح نشطة وصقيع

وفي إطار نظم الإنذار المبكر، قال رئيس المركز، أنه تم إصدار 11 تحذيرا مناخيا قبل الظواهر الجوية بمدة تراوحت بين 96 إلى 120 ساعة، شملت موجات برد ورياح نشطة وصقيع، ما مكن المزارعين من اتخاذ إجراءات استباقية ساهمت في خفض الخسائر بنسبة وصلت إلى 25% في بعض المناطق.

دعم متخذي القرار والسياسات الزراعية، لافتا إلى أنه على مستوى دعم السياسات، أعد المركز 9 تقارير فنية و4 مذكرات سياسات تناولت تأثير التغيرات المناخية على إنتاجية المحاصيل، خاصة القمح كمحصول استراتيجي، إلى جانب عقد 7 اجتماعات فنية لدعم إدارة الموارد الزراعية خلال فترة التحول الموسمي.

وقال رئيس المركز، أنه تم في مجال التدريب، تنفيذ 6 ورش تدريبية بإجمالي 36 ساعة تدريبية، استفاد منها 185 مهندسًا زراعيًا، ركزت على تفسير البيانات المناخية وربطها بالاحتياجات الفعلية للمحاصيل، وتعزيز مفاهيم الزراعة الذكية مناخيا، لافتا إلى أنه تم تحديث 4 قواعد بيانات مناخية بإضافة أكثر من 12 ألف سجل جديد، وربطها بإنتاجية 6 محاصيل رئيسية، مما ساهم في رفع دقة التنبؤات المناخية الزراعية بنحو 20%.

سرعة نقل التوصيات الفنية إلى المزارعين

وأشار إلى استخدم المركز 3 منصات رقمية للوصول إلى أكثر من 8 آلاف مستفيد، مع إرسال نحو 2500 رسالة إرشادية مباشرة، بما يعزز سرعة نقل التوصيات الفنية إلى المزارعين، ذلك بالإضافة إلى تعزيز المركز شراكاته مع 5 جهات محلية ودولية، وعقد 6 اجتماعات تنسيقية لدعم جهود مواجهة التغيرات المناخية، كما قدم 14 ممارسة زراعية موصى بها، شملت تقنيات لترشيد استخدام المياه والتعامل مع الإجهاد الحراري، ما ساهم في تحسين كفاءة استخدام المياه بنسبة تراوحت بين 20 إلى 30%.

وبلغ إجمالي الأنشطة المنفذة خلال شهر مارس 67 نشاطا، بنسبة تنفيذ بلغت 92% من الخطة الشهرية، فيما سجل مستوى رضا المستفيدين 88%، وهو ما يعكس كفاءة الأداء والدور الحيوي للمركز في دعم الأمن الغذائي واستدامة الإنتاج الزراعي.