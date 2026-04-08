موظف بالكهرباء يستولي على 120 مليون جنيه باستخدام الفيزا الخاصة به

كتب : محمد صلاح

09:46 م 08/04/2026

الشركة القابضة لكهرباء مصر

كشفت عمليات الفحص والمراجعة التي أجرتها الشركة القابضة لكهرباء مصر عن واقعة تلاعب مالي جسيمة داخل الإدارة العامة للشئون التجارية بمنطقة التجمع، أسفرت عن إهدار وسرقة أموال عامة تُقدّر بنحو 120 مليون جنيه، وذلك حتى عام 2020.

وجاءت تفاصيل الواقعة التي ينفرد "مصراوى" بها عقب تحقيقات موسعة جرت بالتنسيق مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، حيث تم رصد مخالفات تتعلق بمقايسات توصيل الكهرباء وعمليات الشحن الخاصة بالعدادات، تورّط فيها أحد الموظفين، والذي أطلق عليه زملاؤه لقب “جوكر” نظرًا لأساليبه الاحتيالية المعقدة.

سداد المقايسات بالفيزا

وبحسب نتائج التحقيقات، اعتمد الموظف على حيلة مالية معقدة، حيث كان يقوم بسداد قيمة المقايسات باستخدام بطاقته البنكية (فيزا)، ثم يحصل على المبلغ نقدًا من المشتركين، قبل أن يتواصل لاحقًا مع البنك لإلغاء العملية، ما يؤدي إلى استرداد المبلغ إلى حسابه مرة أخرى، ليحقق بذلك مكاسب غير مشروعة على حساب المال العام والمواطنين.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم لم يكتفِ بذلك، بل تورّط أيضًا في التلاعب بعمليات شحن العدادات، وتسجيل بيانات غير دقيقة في بعض المقايسات، بما ساهم في تضخيم حجم المخالفات المالية.

الجهات المختصة تباشر التحقيقات

وأكدت مصادر مطلعة أن الجهات المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إحالة الملف إلى جهات التحقيق، تمهيدًا لمحاسبة المسؤولين واسترداد الأموال، إلى جانب مراجعة شاملة لجميع الإجراءات المالية داخل القطاعات التجارية لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.

وفي سياق متصل، شددت الشركة القابضة لكهرباء مصر على استمرار حملات المراجعة والتدقيق داخل شركات التوزيع التابعة، مع تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية، خاصة في ما يتعلق بعمليات التحصيل الإلكتروني ومقايسات توصيل التيار، حفاظًا على المال العام وضمان حقوق المشتركين.

وزارة الكهرباء الشركة القابقة للكهرباء اختلاسات مالية

فيديو قد يعجبك



الجنايات تقضي بإعدام "غرام": ذبحت عيالها انتقامًا من زوجها
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الغد
كيف تؤثر الخلافات والعصبية على شرايين القلب؟ جمال شعبان يجبب
البيت الأبيض: المقترح الإيراني البديل "أكثر واقعية" ويمكن دمجه مع خطة ترامب
بعد التهدئة بين إيران وأمريكا.. هل تتجه الحكومة لخفض أسعار الوقود؟
"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران