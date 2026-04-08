طارق فهمي ": تهدئة واشنطن "شكلية".. وإسرائيل تخطط لاستهداف النووي الإيراني

كتب : داليا الظنيني

09:31 م 08/04/2026

الدكتور طارق فهمي

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وجود حالة من التضارب الصارخ في الخطاب السياسي الأمريكي خلال الساعات الأخيرة، معتبراً أن الحديث عن اتفاق تهدئة لم يتجاوز كونه "خطوة شكلية" تفتقر للجوهر.

وقال فهمي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" إن المشهد المتوتر بين واشنطن وتل أبيب وطهران يتطلب ترجمة فورية للأقوال إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع لضمان خفض التصعيد.

توسع عسكري ومخاوف من الاجتياح البري

وحول التطورات الميدانية في لبنان، أضاف أستاذ العلوم السياسية أن العمليات العسكرية الإسرائيلية لم تعد محصورة في مناطق التمركز الاستراتيجي المعهودة، بل امتدت لتشمل جغرافيا أوسع بكثير.

وحذر من أن استمرار إسرائيل في هذا النهج العسكري لتحقيق أهدافها الأمنية يرفع منسوب الخطر لاحتمالية شن عملية برية شاملة في الأراضي اللبنانية، مما قد يؤدي إلى انفجار الموقف.

انقسامات الداخل الإسرائيلي واستهداف "النووي الإيراني"

وذكر أن هناك حالة من التصدع بين الحكومة والمعارضة، برزت بوضوح في تهديد يائير لابيد بإنهاء حالة التوافق السياسي.

وأوضح إسرائيل تجد نفسها وحيدة في مواجهة هجوم غير مسبوق على السياسات الأمريكية، كاشفاً أن بوصلة العمل العسكري الإسرائيلي قد تتجه نحو أهداف نوعية مرتبطة بالمنشآت النووية الإيرانية، بهدف ضرب مخزون اليورانيوم المخصب.

الرد الإيراني وتهديدات الملاحة الدولية

وعن سيناريوهات الرد، أكد الدكتور طارق فهمي أن القيادة في طهران تدرس بجدية خيار الرد المباشر على إسرائيل رداً على عدوانها في لبنان.

وأضاف محذراً من أن التصعيد القادم قد لا يقتصر على المواجهات العسكرية التقليدية، بل قد يمتد ليهدد أمن الملاحة الدولية، وتحديداً في منطقة مضيق هرمز، مما يضع المنطقة أمام منعطف خطير.

ما أسباب تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم؟
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الغد
"عقوبات تصل للحرمان".. مهلة أخيرة لشركات السياحة لإدخال بيانات الحج - تفاصيل
البيت الأبيض: المقترح الإيراني البديل "أكثر واقعية" ويمكن دمجه مع خطة ترامب
