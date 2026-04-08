وجه المطرب وائل جسار، رسالة لشعب بلده لبنان بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت في بيروت، داعيا المولى عز وجل أن يحمي لبنان، وذلك عقب ارتكاب الاحتلال الاسرائيلي مجزرة إنسانية وعملية عسكرية جديدة بها.

رسالة وائل جسار لشعب لبنان بعد الأحداث الأخيرة

وكتب وائل جسار، عبر حسابه على إنستجرام: "الله يحمي لبنان وشعب لبنان ويعم السلام في كل المنطقة العربية".

أحداث لبنان بعد ضرب الاحتلال لمواقع في بيروت

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق ظهر اليوم الأربعاء، عملية عسكرية جديدة في لبنان تحت اسم "الظلام الأبدي"، معلنا عن قصف 100 هدف في 10 دقائق في أنحاء لبنان، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا والجرحى.

وفاة مدير التصوير عبدالحميد التوني.. تعرف على موعد ومكان الجنازة





حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد



