محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي بالعمرانية- صور

كتب : أحمد الجندي

01:33 م 08/04/2026
    الجيزة 12_2
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة صباح اليوم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي العمرانية لمتابعة انتظام تواجد الموظفين وسير العمل داخل المركز والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.

آلية العمل والخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين

وبحسب بيان، استمع محافظ الجيزة إلى شرح تفصيلي من مدير المركز وموظفي الشباك حول آلية العمل والخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين والتي تشمل تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء واستخراج تراخيص البناء، وتراخيص المحال التجارية، وتراخيص الإعلانات، إلى جانب عدد من الخدمات والمعاملات الأخرى.


توجيه جديد من هيئة النقل العام بشأن زيادة الإيرادات

تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية

وأكد المحافظ أهمية تيسير الإجراءات وتقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به تلك المراكز في تسهيل إجراءات المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم، فضلًا عن سرعة إنجاز المعاملات والخدمات.

سرعة فحص الطلبات المقدمة والرد عليها

وشدد محافظ الجيزة على أنه غير مقبول تأخر أو تعطيل طلبات المواطنين، مؤكدًا ضرورة سرعة فحص الطلبات المقدمة والرد عليها في التوقيتات المحددة بما يضمن تقديم خدمة حكومية متميزة تلبي احتياجات المواطنين وتحقق رضاهم.

وحرص المحافظ على الاستماع إلى طلبات عدد من المواطنين المترددين على المركز، موجّهًا بسرعة إنجاز معاملاتهم وتقديم كافة التسهيلات لهم لضمان رضاهم وتيسير خدماتهم.

محافظ الجيزة أحمد الأنصاري المركز التكنولوجي حي العمرانية خدمة المواطنين

فيديو قد يعجبك



لماذا سُمي يوم السبت بهذا الاسم؟- ستفاجئك الإجابة
علاقات

لماذا سُمي يوم السبت بهذا الاسم؟- ستفاجئك الإجابة
شاب ينهي حياته شنقًا أعلى كوبري المظلات في القليوبية
حوادث وقضايا

شاب ينهي حياته شنقًا أعلى كوبري المظلات في القليوبية
الرئيس السيسي يستعرض موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مع وزيري الكهرباء
أخبار مصر

الرئيس السيسي يستعرض موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مع وزيري الكهرباء
د. محمود محيي الدين يعلق على مقترح ساويرس لكهرباء الكمباوندات.. ماذا قال؟
مصراوى TV

د. محمود محيي الدين يعلق على مقترح ساويرس لكهرباء الكمباوندات.. ماذا قال؟
نووي الأعماق والعقوبات.. ترامب يكشف عن كواليس جديدة لاتفاقه مع إيران
شئون عربية و دولية

نووي الأعماق والعقوبات.. ترامب يكشف عن كواليس جديدة لاتفاقه مع إيران

بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران