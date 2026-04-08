لم يتردد سكان أحد الكمبوندات في منطقة حدائق أكتوبر، لحظة عندما سمعوا صوت صراخ وارتطام على الأرض، هرعوا إلى العقار رقم 25 مكان مصدر الصوت، لكنهم وقفوا بلا حول بسبب مشاهدتهم لـ"محمود"، ملقى على الأرض مصاب بكسور في أنحاء متفرقة من جسده، إضافة إلى جرح قطعي بالرأس بعدما سقط من الطابق الرابع.

هاتف الأمن الإداري النجدة، وصعد هو وعدد من السكان إلى شقة الشاب في الطابق الرابع، ليتم العثور على جثة فتاة داخل غرفة النوم وبها آثار خنق حول الرقبة.

داخل الشقة بدأت خيوط الحكاية تنكشف، علاقة عاطفية جمعت بين الشاب والفتاة تحولت تدريجيًا إلى خلافات متصاعدة، حتى انفجرت في لحظة غضب لم يحتملها أحدهما. مشادة حادة دارت بينهما، انتهت بأن أحكم الشاب قبضته حول عنقها، ليسكت صوتها إلى الأبد، بحسب تحقيقات الأجهزة الأمنية.

"محمود" قتل حبيبته وقفز من الطابق الرابع

ظن أنه أنهى كل شيء، لكن المشهد لم ينته بعد، بين جدران الشقة تناثرت آثار الدماء، وبجوارها سلاح أبيض وعبوات مهدئات فارغة، كأنها شواهد صامتة على دقائق من التوتر والانهيار النفسي.

في لحظة إدراك متأخرة، حاول الشاب الهروب من جريمته بطريقته الخاصة، فأصاب نفسه أولًا، ثم اندفع نحو الشرفة وقفز منها، ليسقط أسفل العقار مصابًا بكسور وجروح خطيرة.

الجيران، الذين أفزعهم صوت الارتطام، هرعوا نحوه، بينما صعد آخرون إلى الشقة بعد كسر بابها، ليكتشفوا الحقيقة الصادمة: جثة الفتاة داخل غرفة النوم وآثار خنق واضحة حول رقبتها.

"محمود" يقتل حبيبته في شقته بالعقار 25

التحريات كشفت تفاصيل أكثر قسوة، حيث أقر الشاب بعلاقته بالضحية واعترف بارتكاب الجريمة عقب خلاف بينهما، مؤكدًا أنه حاول إنهاء حياته بعدها. كما دعمت أقوال الشهود الرواية، بعد سماعهم صوت مشاجرة قبل دقائق من الحادث.

نُقل المتهم إلى المستشفى تحت حراسة مشددة، بينما جرى التحفظ على الأدلة داخل الشقة، لتبدأ جهات التحقيق رحلة فك لغز الدقائق الأخيرة التي حولت قصة حب إلى مأساة تنتهي بجريمة قتل ومحاولة انتحار.