جريمة في العقار رقم (25).. حكاية "محمود" قتل حبيبته وقفز من الطابق الرابع

كتب : صابر المحلاوي

10:27 م 08/04/2026 تعديل في 10:58 م

محمود ينهي حياة حبيبته ويحاول الانتحار

لم يتردد سكان أحد الكمبوندات في منطقة حدائق أكتوبر، لحظة عندما سمعوا صوت صراخ وارتطام على الأرض، هرعوا إلى العقار رقم 25 مكان مصدر الصوت، لكنهم وقفوا بلا حول بسبب مشاهدتهم لـ"محمود"، ملقى على الأرض مصاب بكسور في أنحاء متفرقة من جسده، إضافة إلى جرح قطعي بالرأس بعدما سقط من الطابق الرابع.

هاتف الأمن الإداري النجدة، وصعد هو وعدد من السكان إلى شقة الشاب في الطابق الرابع، ليتم العثور على جثة فتاة داخل غرفة النوم وبها آثار خنق حول الرقبة.

داخل الشقة بدأت خيوط الحكاية تنكشف، علاقة عاطفية جمعت بين الشاب والفتاة تحولت تدريجيًا إلى خلافات متصاعدة، حتى انفجرت في لحظة غضب لم يحتملها أحدهما. مشادة حادة دارت بينهما، انتهت بأن أحكم الشاب قبضته حول عنقها، ليسكت صوتها إلى الأبد، بحسب تحقيقات الأجهزة الأمنية.

"محمود" قتل حبيبته وقفز من الطابق الرابع

ظن أنه أنهى كل شيء، لكن المشهد لم ينته بعد، بين جدران الشقة تناثرت آثار الدماء، وبجوارها سلاح أبيض وعبوات مهدئات فارغة، كأنها شواهد صامتة على دقائق من التوتر والانهيار النفسي.

في لحظة إدراك متأخرة، حاول الشاب الهروب من جريمته بطريقته الخاصة، فأصاب نفسه أولًا، ثم اندفع نحو الشرفة وقفز منها، ليسقط أسفل العقار مصابًا بكسور وجروح خطيرة.

الجيران، الذين أفزعهم صوت الارتطام، هرعوا نحوه، بينما صعد آخرون إلى الشقة بعد كسر بابها، ليكتشفوا الحقيقة الصادمة: جثة الفتاة داخل غرفة النوم وآثار خنق واضحة حول رقبتها.

"محمود" يقتل حبيبته في شقته بالعقار 25

التحريات كشفت تفاصيل أكثر قسوة، حيث أقر الشاب بعلاقته بالضحية واعترف بارتكاب الجريمة عقب خلاف بينهما، مؤكدًا أنه حاول إنهاء حياته بعدها. كما دعمت أقوال الشهود الرواية، بعد سماعهم صوت مشاجرة قبل دقائق من الحادث.

نُقل المتهم إلى المستشفى تحت حراسة مشددة، بينما جرى التحفظ على الأدلة داخل الشقة، لتبدأ جهات التحقيق رحلة فك لغز الدقائق الأخيرة التي حولت قصة حب إلى مأساة تنتهي بجريمة قتل ومحاولة انتحار.

اقرأ أيضا:

وزارة الداخلية تنجح في إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية

الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات في غزة

الداخلية تكشف رحلة "علي ونيس" من طالب جامعي لقيادي في جناح إرهابي مسلح

متضيعش نفسك.. كفاية دم".. رسائل علي عبد الونيس لابنه وزوجته وقيادات تنظيم "حسم"

كيف خططت "حسم" لتفجير معهد الأورام؟.. تفاصيل جديدة من اعترافات عبد الونيس

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

على طريقة البشر.. "كوكو" قرد الفيوم يبدأ يومه بفنجان قهوة -فيديو وصور
أخبار المحافظات

على طريقة البشر.. "كوكو" قرد الفيوم يبدأ يومه بفنجان قهوة -فيديو وصور
كواليس حديث حسام حسن مع محمد صلاح عقب إعلان رحيله عن الريدز
رياضة محلية

كواليس حديث حسام حسن مع محمد صلاح عقب إعلان رحيله عن الريدز
مجدي الجلاد: هل كامل الوزير يحظى بقوة ودعم؟ ود. محمود محيي الدين يرد
مصراوى TV

مجدي الجلاد: هل كامل الوزير يحظى بقوة ودعم؟ ود. محمود محيي الدين يرد
قنصلية إيرانية تسخر من ترامب: نكتب إليكم من العصر الحجري ونسيطر على مضيق
شئون عربية و دولية

قنصلية إيرانية تسخر من ترامب: نكتب إليكم من العصر الحجري ونسيطر على مضيق
بعد واقعة طرد الشناوي.. قلق في الأهلي قبل صدور تقرير الحكم
رياضة محلية

بعد واقعة طرد الشناوي.. قلق في الأهلي قبل صدور تقرير الحكم

أخبار

المزيد

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران