تامر أمين عن تهديدات ترامب: مناورة سياسية

كتب : داليا الظنيني

10:05 م 08/04/2026

تامر أمين

أكد الإعلامي تامر أمين أنه كان يمتلك ثقة تامة في عدم انزلاق المشهد العالمي إلى صدام عسكري مباشر، رغم موجة الذعر والترقب التي سيطرت على العواصم الكبرى عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال "أمين" خلال تقديم برنامجه آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، إن قراءته للمشهد كانت تستبعد خيار الحرب، معتبراً أن ما يجري لا يتعدى كونه مناورة سياسية معقدة تهدف لإبراز النفوذ والسيطرة الأمريكية على مجريات الأحداث.

منطق السياسة ومخاطر "العالم المظلم"

وحول أسباب استبعاده لسيناريو الضربات العسكرية، أوضح تامر أمين ، أن أي عقل سياسي ناضج يدرك أن إقدام الولايات المتحدة على خطوة كهذه يمثل "جريمة" ستفتح نيران الجحيم على الجميع.

وذكر أن مثل هذا التصعيد كان سيؤدي إلى عواقب كارثية قد تصل إلى تدمير البنية التحتية العالمية وقطع كابلات الإنترنت، مما يحول العالم إلى "خراب" شامل، وهو ثمن باهظ لا يمكن لواشنطن تحمله.

"شد الفيشة".. اللعب بأعصاب العالم

وفي وصفه للحظات التي سبقت إعلان التهدئة، قال "أمين" إنه ظل يراقب دقات الساعة وترقب "ساعة الصفر" المزعومة، ليفاجأ الجميع بقيام ترامب بـ "شد الفيشة" وإلغاء التصعيد قبل الموعد المحدد بـ 90 دقيقة فقط.

وأردف واصفا هذا السلوك بأنه يعكس استمتاع الرئيس الأمريكي بلعب دور المتحكم الوحيد في مصير العالم، وإظهار قدرته على تحريك الأزمات أو إنهاؤها بقرار منفرد وكأنه "يمسك بفيشة الكهرباء" يضعها وينزعها وقتما يشاء.

كواليس التراجع الأمريكي

وأكد أن المشهد كشف بوضوح عن سيكولوجية الإدارة الأمريكية في إدارة الأزمات، حيث يتم رفع سقف التهديدات إلى أقصى حد ممكن ثم التراجع في اللحظة الأخيرة.

وأضاف أن الهدف من هذه "اللعبة" هو التأكيد على أن واشنطن هي اللاعب الوحيد الذي يمتلك مفاتيح الحرب والسلام في القضايا الدولية الشائكة.

