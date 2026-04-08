بسبب الإهمال وتراجع الأداء.. تامر أمين: فرصة الأهلي في الفوز بالدوري انتهت

كتب : داليا الظنيني

10:41 م 08/04/2026

أكد الإعلامي تامر أمين أن فرصة النادي الأهلي في الفوز بلقب الدوري المصري هذا الموسم قد انتهت فعلياً، مرجعاً ذلك إلى حالة "التراخي" والنتائج السلبية التي كان آخرها التعادل أمام سيراميكا كليوباترا

شن الإعلامي تامر أمين هجوماً حاداً على منظومة كرة القدم بالنادي الأهلي عقب التعادل الأخير أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري، مؤكداً أن لقب الدوري بات بعيد المنال هذا الموسم.

ضياع حلم الدوري والأخطاء المتكرر

وأوضح تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار" بأن الأمل في حصد درع الدوري قد تلاشى، مشيراً إلى حالة الإحباط الكبيرة التي تسيطر على الجماهير الحمراء نتيجة المستويات الباهتة التي يظهر بها الفريق.

وأضاف أن ما يمر به النادي حالياً هو نتاج طبيعي وسنة كونية، قائلاً: "ربنا مش رايد إن الأهلي يكسب الدوري الموسم ده"، موضحاً أن العدل يقتضي معاقبة الفريق عندما يرتكب سلسلة من الأخطاء المتكررة دون تصحيح.

انتقادات لاذعة للاعبين والإدارة

وذكر أن النادي يمتلك كافة مقومات النجاح، من مجلس إدارة مستقر وقوة مادية ضاربة ونجوم في كافة المراكز، إلا أن المشكلة تكمن في العقلية.

وتابع مشيراً إلى وجود حالة من الإهمال والتكاسل لدى قطاع كبير من اللاعبين، حيث قال: "باين إن دماغهم في الدولارات والصفقات وليس الملعب والجمهور"، في إشارة واضحة لغياب التركيز على منصات التتويج.

صفقات "كيدية" ومضروبة

استكمل الإعلامي حديثه بتوجيه نقد مباشر لسياسة التعاقدات، مؤكداً أن الإدارة وقعت في فخ الأخطاء الجسيمة بملف الصفقات الجديدة.

واختتم بالتأكيد على أن بعض الانتدابات التي قام بها النادي كانت "كيدية" أو "مضروبة"، ولم تقدم الإضافة الفنية المرجوة، مما ساهم في تراجع نتائج الفريق وتذبذب أدائه في المسابقة المحلية.

