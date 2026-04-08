غدًا الخميس.. لبنان يعلن "الحداد" على أرواح شهداء الاعتداءات الإسرائيلية

كتب : مصطفى الشاعر

10:33 م 08/04/2026

نواف سلام

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، يوم غد الخميس، يوم حداد وطني شامل في كافة أنحاء البلاد، تكريما لأرواح الشهداء وتضامنا مع مئات الجرحى الذين سقطوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية "الغاشمة" التي استهدفت المدنيين في مختلف المناطق اللبنانية.

إقفال شامل وتنكيس للأعلام

قرر رئيس الوزراء، إقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات غدا، مع "تنكيس الأعلام" فوق الإدارات الرسمية والسفارات اللبنانية في الخارج.

كما شمل القرار تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع حجم الفاجعة الوطنية والأجواء الحزينة التي تُخيّم على البلاد، حسبما أفادت صحيفة "النهار العربي" اللبنانية.

تحرك دبلوماسي لوقف العدوان

توجه نواف سلام، بأحر التعازي للشعب اللبناني وذوي الشهداء، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أنه يواصل اتصالاته المكثفة مع القادة العرب والمسؤولين الدوليين لحشد الجهود السياسية والدبلوماسية والضغط على المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية فورا وحماية المدنيين.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، شهدت "الساحة اللبنانية"، تصعيدا عسكريا هو الأعنف منذ عقود، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة استهدفت قلب العاصمة بيروت وعدة مناطق حيوية، في وقت يتنفس فيه العالم الصعداء إثر إعلان "هدنة مؤقتة" بين أمريكا وإيران، وهو الاتفاق الذي يبدو أن لبنان استُثني من حساباته الميدانية.

لبنان حرب إسرائيل ولبنان الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية اتفاق وقف إطلاق النار

الإمارات تدين بشدة الهجوم على قنصلية إسرائيل في اسطنبول
رسالة إيرانية جديدة لشركاء واشنطن بالمنطقة: شاهدتم عجز أمريكا وإسرائيل
عبد المنعم سعيد: تحركات "مصرية تركية" لفتح مضيق هرمز
مجدي الجلاد: هل كامل الوزير يحظى بقوة ودعم؟ ود. محمود محيي الدين يرد
أحمد العوضي يثير تفاعلا حول مسلسله في موسم رمضان2027 .. ماذا قال؟
