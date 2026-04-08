أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، يوم غد الخميس، يوم حداد وطني شامل في كافة أنحاء البلاد، تكريما لأرواح الشهداء وتضامنا مع مئات الجرحى الذين سقطوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية "الغاشمة" التي استهدفت المدنيين في مختلف المناطق اللبنانية.

إقفال شامل وتنكيس للأعلام

قرر رئيس الوزراء، إقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات غدا، مع "تنكيس الأعلام" فوق الإدارات الرسمية والسفارات اللبنانية في الخارج.

كما شمل القرار تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع حجم الفاجعة الوطنية والأجواء الحزينة التي تُخيّم على البلاد، حسبما أفادت صحيفة "النهار العربي" اللبنانية.

تحرك دبلوماسي لوقف العدوان

توجه نواف سلام، بأحر التعازي للشعب اللبناني وذوي الشهداء، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أنه يواصل اتصالاته المكثفة مع القادة العرب والمسؤولين الدوليين لحشد الجهود السياسية والدبلوماسية والضغط على المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية فورا وحماية المدنيين.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، شهدت "الساحة اللبنانية"، تصعيدا عسكريا هو الأعنف منذ عقود، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة استهدفت قلب العاصمة بيروت وعدة مناطق حيوية، في وقت يتنفس فيه العالم الصعداء إثر إعلان "هدنة مؤقتة" بين أمريكا وإيران، وهو الاتفاق الذي يبدو أن لبنان استُثني من حساباته الميدانية.