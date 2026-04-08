قال الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، إن المستشفى شارك أمس الثلاثاء ببث مباشر على هامش المؤتمر الدولي الأول للشبكة القومية للسكتة الدماغية، والنسخة التاسعة لمؤتمر الجمعية المصرية للأمراض العصبية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ضمن مشاركة متعددة من الجامعات المصرية والمعاهد التعليمية وهيئات الرعاية الصحية وعدد من المشاركات الدولية.

وبحسب بيان، شمل ذلك إجراء تدخل طبي دقيق ومتقدم لإحدى حالات القسطرة المخية تحت إشراف الدكتور فاروق حسن، أستاذ بطب القصر العيني ورئيس وحدة القسطرة المخية بالمستشفى، "مجانا" على نفقة الدولة ودون تحمل المريض أية نفقات مالية، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

تفاصيل حالة مريض يعاني من تمدد شرياني

ومن جانبه، قال "حسن" إن الحالة كانت لمريض يبلغ من العمر 37 عامًا يعاني من نوبات تشنجات عصبية منذ أكثر من عشر سنوات، إلا أنها ازدادت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تم إجراء رنين مغناطيسي للمخ ليتبين وجود تمدد شرياني هائل الحجم، والذي يعد السبب الرئيسي لتلك التشنجات العصبية.

وأشار في الوقت ذاته إلى قيام فريق القسطرة المخية بإجراء قسطرة تشخيصية لدراسة التمدد الشرياني وتحديد خطة العلاج، تلاها إجراء قسطرة علاجية شملت تركيب دعامة محولة لمسار الدم، وهي إحدى الدعامات الأحدث عالميًا والأعلى تكلفة.

ليخرج بعدها المريض إلى الرعاية المركزة بحالة طبية مستقرة تحت الملاحظة لمدة ٢٤ ساعة، ومن ثم يُنقل إلى إحدى غرف القسم الداخلي ليغادر المستشفى في غضون ٢٤ ساعة التالية، للمتابعة الدورية بالعيادات الخارجية.