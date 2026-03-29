مستشفى زايد التخصصي يحيي فعاليات اليوم العالمي لمتلازمة داون

نظم مستشفى الشيخ زايد التخصصي فعالية للاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون لعام 2026، بالتزامن مع احتفال الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا اليوم في 21 مارس من كل عام، في إطار دعمه المجتمعي وحرصه علي الوعي الصحي.

وقال الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام المستشفى، إن تنظيم هذه الفعاليات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بضرورة تفعيل دور المؤسسات الصحية في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي لدى المواطنين، وذلك تحت إشراف الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وخلال كلمته الافتتاحية، رحّب "جودة" بالحضور من ممثلي الاتحاد الرياضي المصري لمتحدي الإعاقة، والأطفال من ذوي الهمم وأسرهم، إلى جانب نخبة من المحاضرين وأعضاء الفريق الطبي بمختلف التخصصات.

كما استعرض جهود الدولة في تطوير خدمات الكشف المبكر عن حالات متلازمة داون، وإنشاء وحدات متخصصة للتشخيص والعلاج، مؤكدًا أهمية دمج هذه الفئة في المجتمع وتقديم الدعم اللازم لهم.

متلازمة داون.. إطلاق مبادرة للأطفال بمستشفى زايد التخصصي

وأعلن مدير المستشفى عن إطلاق مبادرة إنسانية تتضمن تقديم خصومات تتجاوز 20% على جميع الخدمات الطبية المقدمة لأطفال متلازمة داون خلال شهر أبريل المقبل، دعمًا لهم وتخفيفًا للأعباء عن أسرهم.

وشملت الفعاليات يومًا علميًا تضمن عددًا من المحاضرات المتخصصة، حيث تناول الأستاذ الدكتور خالد رفعت، رئيس أقسام القلب، معدلات الإصابة بالعيوب الخلقية في القلب لدى أطفال متلازمة داون، مستعرضًا أحدث أساليب التشخيص والعلاج، بما في ذلك استخدام تقنية الموجات فوق الصوتية للجنين (Fetal Echo)، مع التأكيد على أهمية الكشف المبكر خاصة لدى الحالات ذات الخطورة المرتفعة.

كما ألقت الدكتورة سالي جمعة، رئيس قسم العلاج الطبيعي، محاضرة حول دور العلاج الطبيعي في التعامل مع تأخر النمو الحركي لدى الأطفال، مشددة على أهمية التدخل المبكر لتحسين قدراتهم الحركية وتعزيز استقلاليتهم وفقًا لأحدث البروتوكولات الطبية.

وفي السياق ذاته، استعرضت الدكتورة رحاب محمود، أخصائي التغذية العلاجية، أسس التغذية السليمة لأطفال متلازمة داون، موضحة دورها الحيوي في تحسين جودة الحياة لمختلف الفئات العمرية.

وعلى هامش الفعاليات، نظم فريق التدريب بالمستشفى عددًا من الأنشطة الترفيهية، تضمنت توزيع الهدايا على الأطفال وأسرهم، وسط أجواء احتفالية مميزة بمشاركة واسعة من العاملين بالمستشفى.