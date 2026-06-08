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مدرب البرازيل السابق: مصر ستفاجئ الجميع في هذا المونديال

كتب : محمد عبد السلام

01:10 ص 08/06/2026

رامون مينيزيس

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أكد رامون مينيزيس، المدير الفني السابق لمنتخب البرازيل، أن المباراة الودية التي جمعت بين مصر والبرازيل كانت مفيدة للمنتخبين، مشيرا إلى أن الجهاز الفني للسامبا بقيادة كارلو أنشيلوتي خرج بالعديد من المكاسب من هذه المواجهة.

وقال مينيزيس، خلال ظهوره في برنامج "هنا المونديال" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو، إن المنتخب البرازيلي قدم أداء مميزا في الشوط الأول، خاصة خلال الدقائق الأولى من المباراة، حيث فرض لاعبوه سيطرتهم ونجحوا في تنفيذ أفكارهم داخل الملعب.

وأبدى مدرب البرازيل السابق إعجابه بمستوى المنتخب المصري، مؤكدا أن "الفراعنة" يمتلكون مجموعة مميزة من اللاعبين، وهو ما يجعلهم قادرين على الظهور بقوة في كأس العالم 2026.

وأضاف: مصر ستفاجئ الجميع في هذا المونديال، لأنكم تملكون منتخبا رائعا، مشيدا كذلك بعمر مرموش، الذي وصفه باللاعب السريع وصاحب الإمكانيات الكبيرة القادرة على صنع الفارق.

كما أثنى مينيزيس على محمد صلاح، مؤكدا أنه لاعب أسطوري ويعد من بين الأفضل في العالم، بفضل قدراته البدنية والسرعة التي يتمتع بها، إلى جانب الخبرات الكبيرة التي اكتسبها خلال مسيرته الاحترافية.

وفي ختام تصريحاته، أشاد مينيزيس بالمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مؤكدا أنه يمتلك سجلا حافلا بالبطولات وخبرة كبيرة تؤهله لقيادة منتخب البرازيل المليء بالنجوم وتحقيق المزيد من النجاحات.

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رامون مينيزيس كأس العالم 2026 منتخب مصر

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