قال الحرس الثوري ‌الإيراني، اليوم الاثنين، إن هجماته على إسرائيل مساء الأحد كانت تحذيرا قبل رد أوسع سيشمل جميع الأهداف الأمريكية ‌والإسرائيلية ⁠في المنطقة إذا تكررت الاعتداءات، وفقا لرويترز.

وبدأت قوات الحرس الثوري الإيراني ليلة الأحد عملية عسكرية واسعة استهدفت قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية، باستخدام صواريخ "خيبر شكن" الباليستية المتطورة، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وتعمل هذه الصواريخ تعمل بالوقود الصلب، وقد انطلقت من قواعد عسكرية واقعة غربي البلاد لتصيب أهدافها بدقة، في تطور ميداني لافت ضمن صراع إيران وأمريكا المحتدم.

مواصفات "خيبر شكن" في حرب إيران

ينتمي هذا الصاروخ إلى الجيل الثالث من الصواريخ بعيدة المدى التابعة للحرس الثوري الإيراني، ويتميز بمواصفات فنية فريدة؛ إذ يبلغ مداه 1450 كيلومترا، ويصل وزنه إلى 4500 كيلوجراما، بطول يبلغ 10 أمتار.

ووفقا للوكالة الإيرانية، تم تزويد هذا الطراز برأس حربي متعدد المخاريط، ويمتلك قدرة فائقة على المناورة خلال مرحلة الهبوط النهائية قبل إصابة الهدف، ما يتيح له اختراق الدروع الصاروخية والمنظومات الدفاعية بنجاح، وهو ما يزيد من تعقيد الحسابات العسكرية بين إيران وأمريكا.