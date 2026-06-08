قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يكون أمامه خيار سوى قبول أي اتفاق تتوصل إليه الولايات المتحدة مع إيران، لأن ترامب هو صاحب القرار.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز في مقابلة نُشرت الأحد عن ترامب قوله: "لن يكون لديه أي خيار".

وقال الرئيس الأمريكي إن الحصار ربما كان أقوى من أي هجوم نفذته الولايات المتحدة على إيران، مضيفًا أن فشل الاتفاق يعني أن واشنطن ستتولى أمر ما تبقى من المنطقة التي لم تتعامل معها عسكريا أو ستواصل إبقاء الحصار على إيران.

وأوضح ترامب، أنه سيدرس شن هجوم للقوات الخاصة على إيران في حال فشل التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن الضربات الإيرانية لم تغير رغبته في اختتام المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال: "أنا من يتخذ القرارات وليس نتنياهو".

في سياق متصل، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن ترامب تعهد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتفكيك البرنامج النووي الإيراني ومنع إيران من تشكيل تهديد دائم لإسرائيل.

فيما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن ترمب يرى أن نتنياهو لن يكون أمامه أي خيار سوى قبول اتفاق مع إيران.

في وقت سابق، قال الرئيس ترامب، إنه يعتزم إبلاغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم الرد عسكريا بعد أن شنت إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل الأحد، مشيرا إلى أن أي تصعيد إضافي لن يؤدي إلا إلى عرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار الهشة.

وأطلقت إيران ما لا يقل عن 10 صواريخ على إسرائيل يوم الأحد، بعد ساعات من شن قوات الجيش الإسرائيلية هجوما على مركز قيادة تابع لحزب الله في بيروت.

قال ترامب لصحيفة نيويورك بوست، إن الأمور تسير بشكل جيد في محادثات السلام الجارية مع إيران، إذ جاء تصريحه بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز: "إنه لم يكن سعيدا بالهجوم الإسرائيلي الجريء على بيروت بعدما كان قد طلب من نتنياهو التراجع لكنه أقر أيضا بأن الضربة الإيرانية الأخيرة لن تساعد المفاوضات".

وقال ترامب: "ما أقترحه على إيران هو لقد أطلقتم صواريخكم، هذا يكفي عودوا إلى طاولة المفاوضات وأبرموا اتفاقا".

وتفاخر الرئيس بقوة الجيش الأمريكي وبالحصار البحري المستمر في مضيق هرمز، والذي قال إنه ألحق ضرراً بالاقتصاد الإيراني المعتمد على النفط.

وقال ترامب أيضا لموقع أكسيوس: "أنا أتصل بنتنياهو الآن وأطلب منه ألا يهاجم إيران رداً على ذلك"، مضيفا: "كل طرف حصل على نصيبه من المواجهة إذا رد بيبي بضربة أخرى فسيستمر الأمر كما حدث خلال السنوات السبع والأربعين الماضية، أو حتى خلال الثلاثة آلاف سنة الماضية"، وفقا للغد.