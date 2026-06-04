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أمام البحر.. أحدث ظهور لـ إنجي المقدم في إيطاليا والجمهور يعلق - صور

كتب : هاني صابر

06:55 م 04/06/2026 تعديل في 07:28 م
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شاركت الفنانة إنجي المقدم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من إيطاليا خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية.

أحدث ظهور لـ إنجي المقدم

ونشرت إنجي، الصور التي ظهرت فيها أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عدسة مصوري المفضل والوحيد".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أيقونة الجمال، الجميلة، القمر كله، أحلى واحدة، جميلة الجميلات، العسل كله".

إنجي المقدم تشارك في الست موناليزا

كانت آخر مشاركات الفنانة إنجي المقدم بمسلسل "الست موناليزا" بطولة الفنانة مي عمر،أحمد مجدي، وفاء عامر، شيماء سيف، جوري بكر، تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

إنجي المقدم بمسلسل قلب شمس

وتشارك إنجي المقدم ببطولة مسلسل "قلب شمس" مع الفنانة يسرا ومن إخراج محمد سامي، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويسلط الضوء على العلاقات الأسرية والمواقف الإنسانية المختلفة والمؤثرة التي يواجهها الأفراد في المجتمع المصري.

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إنجي المقدم إيطاليا مسلسل قلب شمس مسلسل الست موناليزا

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