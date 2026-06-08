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"بمشاركة بلعمري".. التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة المغرب والنرويج الودية

كتب : يوسف محمد

12:35 ص 08/06/2026
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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة منتخب المغرب أمام نظيره النرويجي، في آخر استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2026.

وتعد مباراة المغرب أمام النرويج، هى الأخيرة للمنتخبين قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها يوم 11 يونيو.

وشهدت المباراة مشاركة يوسف بلعمري الظهير الأيسر للنادي الأهلي رفقة أسود الأطلس، بعدما دخل بديلا لنصير مزراوي.

أهداف مباراة المغرب والنرويج

وافتتح إبراهيم دياز لاعب منتخب المغرب، أهداف أسود الأطلس في الدقيقة الـ8 من زمن الشوط الأول، قبل أن يتمكن أوديجار من تسجيل هدف التعادل للنرويج في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

مجموعة النرويج في كأس العالم 2026

ويتواجد منتخب النرويج في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "البرازيل، هايتي وإسكتلندا".

وفي سياق متصل يتواجد منتخب النرويج في المجموعة التاسعة بالبطولة، رفقة كل من: "فرنسا، السنغال والعراق".

موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026

ويستهل المنتخب المغربي مبارياته في كأس العالم بمواجهة نظيره البرازيلي، يوم 14 يونيو الجاري، في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة.

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منتخب المغرب كأس العالم 2026 المغرب والنرويج

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