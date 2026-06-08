يترقب عشاق الكرة المصرية مشاركة منتخب مصر في منافسات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

يبدأ منتخب الفراعنة مشواره في البطولة بمواجهة منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو على ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، قبل أن يلتقي منتخب نيوزيلندا يوم 22 يونيو على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية.

ويختتم المنتخب المصري مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب إيران يوم 27 يونيو على ملعب "لومن فيلد" نفسه الذي يستضيف مباراته الأولى أمام بلجيكا.

خلال مشواره في الدور الأول، يتنقل المنتخب المصري بين مدينتين فقط، هما سياتل الأمريكية التي تستضيف مباراتي بلجيكا وإيران، وفانكوفر الكندية التي تحتضن مواجهة نيوزيلندا.

وتشهد الولايات المتحدة، إحدى الدول المستضيفة للبطولة، تباينًا واضحًا في الأحوال الجوية بين المدن المختلفة، إذ تتراوح الظروف المناخية بين ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق، وزيادة الرطوبة أو احتمالات هطول الأمطار في مناطق أخرى.

فما هي الأجواء المناخية المعتادة في المدينتين اللتين يخوض فيهما المنتخب المصري مبارياته في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

الأجواء المناخية في مدينة سياتل

تتمتع مدينة سياتل بطابع خاص يجمع بين الأنشطة الخارجية والحياة الهادئة، وفق ما تذكره كاتبة السفر والمتاحف والمطارات هارييت باسكس، المقيمة في المدينة ومؤلفة عدد من الكتب عن معالمها.

وتشير بيانات موقع Current Results المتخصص في الأحوال الجوية إلى أن فصل الصيف في سياتل خلال شهر يونيو يتميز بطقس معتدل ولطيف، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 21 و22 درجة مئوية، بينما تتراوح الصغرى بين 11 و12 درجة مئوية، مع احتمالية هطول أمطار خفيفة، وإن كانت أقل من معدلات الشتاء.

الأجواء المناخية في مدينة فانكوفر

ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية في مدينة فانكوفر، التي تشتهر بطبيعتها الساحرة التي تجمع بين البحر والجبال.

ووفقًا لموقع Destination Vancouver، تتميز المدينة بموقعها الفريد، بينما تشير Euronews إلى أنها من أكثر المدن الكندية ملاءمة للمشي والاستكشاف.

أما مناخيًا، فتشهد فانكوفر خلال شهر يونيو أجواء معتدلة تميل إلى الدفء الخفيف، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 19 و21 درجة مئوية، فيما تتراوح الصغرى بين 11 و13 درجة مئوية، مع احتمال هطول الأمطار على مدار الشهر، ما يوفر أجواء مريحة نسبيا لحضور المباريات.