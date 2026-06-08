كشف أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، عن قرب الانتهاء من إعداد التقرير النهائي الخاص بموسم الحج السياحي لهذا العام، تمهيدًا لعرضه على مجلس إدارة الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، لمناقشة مختلف الملاحظات والتحديات التي شهدها الموسم والعمل على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج خلال المواسم المقبلة.

وأوضح إبراهيم أن اللجنة حرصت على رصد جميع الملاحظات الواردة من شركات السياحة المنظمة للحج بمختلف مستوياته وبرامجه، مؤكدًا أن التقرير يتضمن تقييمًا شاملًا لمستوى الخدمات المقدمة للحجاج داخل المشاعر المقدسة والفنادق وبرامج التنقل والإقامة.

مراجعة ملاحظات مخيمات الخمس نجوم

وأشار رئيس لجنة السياحة الدينية إلى أن اللجنة تلقت عددًا من الملاحظات الخاصة ببعض مخيمات برامج الخمس نجوم في مشعر عرفات، وبالتحديد داخل مخيمي "102" و"110"، حيث تم إعداد تقرير تفصيلي حول تلك الملاحظات لعرضه ومناقشته مع الشركة السعودية المسؤولة عن تقديم الخدمة، بهدف الوقوف على أسباب الشكاوى والتأكد من معالجة أي آثار أو أضرار قد تكون لحقت بالحجاج.

وأضاف أن اللجنة تعاملت فورًا مع الملاحظات التي تلقتها من الشركات بشأن وجود بعض التجاوزات داخل المخيمات، حيث جرى التنسيق بشكل مباشر مع شركة الضيافة السعودية لإزالة أي تجهيزات أو مخالفات غير متفق عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام الكامل بالضوابط المتفق عليها.

تحقيق ومحاسبة المتسببين

وأكد إبراهيم أن اللجنة ستجري مراجعة دقيقة لكيفية حدوث تلك التجاوزات، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو مخالفته للضوابط المنظمة للخدمة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الملاحظات مستقبلاً.

وشدد على أن لجنة السياحة الدينية وغرفة شركات السياحة تضعان في مقدمة أولوياتهما دعم الشركات الملتزمة بخدمة ضيوف الرحمن، والعمل على الحفاظ على مستوى الحج السياحي المصري وتطويره بصورة مستمرة.

هدفنا تقديم أفضل خدمة للحجاج

وأوضح أن الغرفة تعمل على مدار العام بالتنسيق مع الجهات المعنية لاختيار أفضل الشركات المقدمة للخدمات والتعاقد معها وفق معايير واضحة، إلى جانب متابعة تنفيذ بنود التعاقدات والتأكد من التزام مقدمي الخدمات بما تم الاتفاق عليه.

وأكد رئيس لجنة السياحة الدينية أن الهدف الرئيسي للجنة والغرفة يتمثل في تمكين شركات السياحة من تقديم أفضل مستوى من الخدمات لضيوف الرحمن، والحفاظ على السمعة المتميزة للحج السياحي المصري، مع الوقوف بحزم أمام أي أوجه قصور أو مخالفات قد تؤثر على راحة الحجاج أو جودة الخدمات المقدمة لهم.