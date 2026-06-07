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"عدسة يونيو" توثق أحداث 30 يونيو بعدسات المصورين الصحفيين

كتب : أحمد عبدالمنعم

11:45 م 07/06/2026 تعديل في 11:47 م

ثورة 30 يونيو

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أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إنتاج السلسلة الوثائقية "عدسة يونيو"، وعرضها قريبًا.

يأتي ذلك احتفاءً بالذكرى الثالثة عشرة لثورة المصريين في 30 يونيو 2013 ضد جماعة الإخوان الإرهابية، وحرصًا على تقديم مرويّة موثقة بالشهادات والصور للأجيال الجديدة،

وتوثق السلسلة شهادات المصورين الصحفيين خلال تغطياتهم أحداث الثورة، وأهم صورهم الصحفية وقصصها التي توثق عنف الجماعة الإرهابية، وتسجل مشاهد خروج المصريين إلى الميادين للمطالبة بإسقاط حكم المرشد. ويستعرض المصورون الصحفيون تجاربهم الشخصية، ودورهم في توثيق الأحداث بعدساتهم؛ إيمانًا بأهمية الصورة، ودورها في توثيق الحقيقة.

وتتنوع المؤسسات التي ينتمي إليها المصورون الصحفيون خلال حلقات السلسلة بين مؤسسات صحفية مصرية قومية، ومستقلة، ووكالات أنباء أجنبية.

ثورة 30 يونيو

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ثورة 30 يونيو عدسة يونيو المتحدة للخدمات الإعلامية

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