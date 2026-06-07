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أحمد سعد عن تركيب توكة في ذقنه: "أنا معملتش حاجة حرام"

كتب : معتز عباس

11:58 م 07/06/2026 تعديل في 08/06/2026

أحمد سعد

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أثار الفنان أحمد سعد حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر بإطلالة جديدة وغير تقليدية، تضمنت وضع "توكة في جزء من ذقنه"، تزامنًا مع استعداده لطرح ألبومه الغنائي الجديد "الفرفوش".

أسباب فكرة تركيب توكة في الذقن

وكشف أحمد سعد كواليس الفكرة، خلال ظهوره ضيفًا في برنامج "الحكاية"، على قناة "ام بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، مؤكدًا: ""أنا عن نفسي مبعملش حاجة حرام ومقدرش أعمل حاجة حرام".

وعن أسباب اتجاه لتلك الفكرة، أوضح: "قولت لما أعمل فكرة في دقني لقيتها طويلة قولت طب اية يعني لما أضفرها، قمت بحثت عن طرق تضفير الذقن ملقتش، قولت بس هي دي بتاعتي أنا هبقى اول واحد ضفر ذقنه في التاريخ، بس على فكرة الهنود الحمر عملوها".

وتابع: "لقيت شكلها لذيذ بس في ناس بتقول متشبة بالنساء لا النساء هما معندهمش دقن، بس في موضة طالعة إن الشنب والدقن يطلع للستات بس ملناش دعوة انا بعمل حاجات تثير الدهشة".

إطلالة مثيرة للفنان أحمد سعد


يذكر أن المطرب أحمد سعد، لفت الأنظار خلال ظهوره مؤخرا بإطلالة غير تقليدية، بعدما ظهر وهو يضع "خرز" وإكسسوارات معدنية داخل لحيته، وهو اللوك الذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع غرابة الفكرة بالنسبة للجمهور العربي.

الألبوم الفرفوش

وطرح أحمد سعد مؤخرا ألبومه الغنائي الجديد "الألبوم الفرفوش" المكون من 5 أغنيات من بينهم أغنية "جوزها" يقدمها أحمد سعد من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وتوزيع وميكس كلوبيكس، وماستر هاني محروس.

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احمد سعد توكة في الذقن الحكاية عمرو دياب البوم الفرفوش

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