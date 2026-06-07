توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاعًا في درجات الحرارة الإثنين على أغلب أنحاء الجمهورية، بقيم تتراوح بين درجتين و3 درجات

كما توقعت أن يسود طقس معتدل خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون شديد الحرارة نهارًا على أغلب المناطق، ومائلًا للحرارة إلى حار على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدًا درجة حرارة عظمى تبلغ 36 درجة.

ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة



وأشارت الأرصاد إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المتوقعة في الظل بنحو درجة إلى درجتين مئويتين.

شبورة مائية صباحية



وتتكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا وتتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

نشاط للرياح وأتربة بالصحراء الغربية



كما تنشط الرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 و32 كيلومترًا في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ولفتت الهيئة إلى أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق الصحراء الغربية.