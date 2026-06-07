قال محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، إن أزمة عقاري كفر طهرمس بدأت في الأول من يونيو الجاري عقب تلقي بلاغ من أحد السكان، حيث تحركت الجهات المختصة لإجراء المعاينة اللازمة.

وأضاف مرعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المعاينات الأولية كشفت وجود فاصل غير طبيعي بين العقارين، ما استدعى وضعهما تحت الفحص والرصد للتأكد من مدى الخطورة الإنشائية، مشيرًا إلى أنه بعد أربعة أيام من المتابعة تم التأكيد على وجود خطورة تستوجب الإخلاء الفوري حفاظًا على سلامة السكان.

وأوضح أن العقارين يضمان 60 شقة سكنية، منها 50 مأهولة و10 غير مأهولة، لافتًا إلى أن قرار الإخلاء الإداري صدر حرصًا على حماية المواطنين، وأن السكان أبدوا تعاونًا كاملًا مع الأجهزة التنفيذية، حيث انتقلت معظم الأسر للإقامة لدى أقاربها، بينما تم توفير سكن بديل لأسرة واحدة لا تمتلك مكانًا آخر.

وأشار مرعي إلى أن العقارين من أملاك القطاع الخاص، موضحًا أنه بتوجيهات من محافظ الجيزة وبالتنسيق مع وزيرة الإسكان، تم الاستعانة بـ المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لدراسة الحالة الفنية، حيث أجرى فريق من المركز فحصًا ميدانيًا وأوصى باستمرار وضع العقارين تحت المتابعة لمدة شهر.

وأكد أن محافظ الجيزة قرر صرف إعانة اجتماعية بقيمة 10 آلاف جنيه لكل أسرة متضررة لحين الانتهاء من أعمال الفحص والدراسة، مشيرًا إلى أن إجراءات الصرف بدأت بالفعل وستحصل الأسر على مستحقاتها اعتبارًا من الغد.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية فرضت كردونًا أمنيًا بمحيط العقارين ضمن الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين ومنع أي مخاطر محتملة لحين انتهاء الفحوصات الفنية.

ودعا مرعي سكان العقارين للتعامل فقط مع المحافظة وحي الهرم، مشيرًا إلى تخصيص قاعة مجهزة بالإنترنت على مدار 24 ساعة في حي الهرم لطلاب العقارين لمواصلة المذاكرة دون انقطاع.