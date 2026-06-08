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"الكلاب كلت أصابعها".. العثور على طفلة رضيعة في مقابر الخليفة

كتب : محمود الشوربجي

12:01 ص 08/06/2026

طفل رضيع - أرشيفية

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عثرت الأجهزة الأمنية على طفلة ملقاة داخل المقابر بمنطقة الخليفة، في حالة صحية سيئة بعدما تعرضت للهجوم من الكلاب الضالة.

حالة الرضيعة

وتلقى قسم شرطة الخليفة بلاغًا من الأهالي بالعثور على طفلة رضيعة بها إصابات خطيرة، بالانتقال والفحص تبين صحة المعلومات، حيث تبين أن الطفلة لم تتعدى عمر 4 أيام وأن مجهول ألقاها داخل المقابر.

لفت إلى أن الطفلة تعرضت لهجوم شرس من الكلاب الضالة، حيث فقدت 3 من أصابعها قضمتها الحيوانات بالإضافة إلى نهش جزء من خدها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

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العثور على طفلة قسم شرطة الخليفة الكلاب الضالة

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